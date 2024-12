Giornata nera per i ciclisti in provincia di Varese, tre diversi investimenti

Una giornata da dimenticare, per i ciclisti sulle strade del Varesotto: il 16 dicembre 2024 si sono registrati infatti ben tre distinti incidenti stradali che hanno coinvolto persone in bicicletta, fortunatamente senza esiti fatali (la foto d’apertura dell’articolo è d’archivio).

Il primo episodio poco dopo le 12:00, alla rotonda all’ingresso di Besnate, un ciclista di 31 anni è stato colpito da un’auto all’intersezione tra la provinciale e via Jerago. Il 118 è intervenuto con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica. Nonostante l’urto inizialmente preoccupante, l’uomo ha riportato solo ferite lievi

Non era nemmeno passata un’ora che intorno alle 13:00 un uomo di 52 anni è stato investito all’altezza rotonda tra il Sempione e via Vittorio Veneto a Sesto Calende.

L’impatto con un veicolo lo ha fatto cadere a terra. I soccorsi, giunti tempestivamente con un’ambulanza dell’SOS Azzate e un’automedica, hanno trasportato il ferito all’ospedale di Circolo di Varese. Nonostante le lesioni significative riportate, l’uomo non è in pericolo di vita. L’incidente ha causato rallentamenti sul Sempione e sulle strade circostanti.

Ultimo episodio della giornata alle 15.45 in territorio di Jerago con Orago, sul corso Europa, la strada che dalla Statale 341 “Gallaratese” risale verso il centro di Jerago.

L’uomo, 41 anni, è stato soccorso da ambulanze e automedica ed è finito in ospedale al Circolo di Varese, in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.