Ciclista investito sul Sempione a Sesto Calende

Un uomo di 52 anni è rimasto ferito dopo esser stato investito da un veicolo alla rotonda tra il Sempione e via Vittorio Veneto a Sesto Calende, poco prima delle 13 di lunedì 16 dicembre.

L’uomo era in sella alla sua bicicletta ed è stato urtato da un veicolo, cadendo a terra.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Azzate e anche un’automedica, in “codice giallo”: il personale di soccorso lo ha poi trasferito in ospedale. Ha riportato ferite ma non risulta in pericolo di vita (foto d’archivio).

I soccorsi e i successivi rilievi per chiarire la dinamica hanno causato lunghe code sul Sempione e sulla provinciale proveniente da Taino e dal rione Abbazia.

Nella mattina di lunedì, meno di un’ora prima, un altro ciclista era stato investito a Besnate, per fortuna senza gravi conseguenze.