Nella casa della comunità di Sesto Calende un ambulatorio dedicato alle dipendenze

A partire dal prossimo 7 maggio, nella Casa di Comunità di Sesto Calende sarà attivo, un nuovo sportello dedicato alle dipendenze, pensato come punto di riferimento per chi vive direttamente o indirettamente situazioni legate a dipendenze da sostanze stupefacenti legali (alcol, tabacco e farmaci) o illegali come (eroina, cocaina, cannabinoidi, ecc.) e dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo patologico, dipendenza da internet, videogiochi e simili).

Lo sportello si configura come uno spazio di ascolto e orientamento ai cittadini in cui inquadrare il problema, e fornire eventuali indicazioni verso i Servizi presenti sul territorio più rispondenti alle necessità della persona e/o della famiglia. Tra i vari servizi destinatari ci sono anche quelli recentemente implementati nella casa di Comunità di Sesto Calende, come lo psicologo delle Cure Primarie e l’Assistente Sociale.

L’accesso allo sportello è gratuito ed è su appuntamento.

Per fissare un incontro o ricevere ulteriori informazioni è possibile: