Operaio ferito alla testa in un cantiere edile

Oggi, mercoledì 19 settembre, alle ore 10 si è verificato un grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile in via Gramsci. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti per incidente sul lavoro.

Per cause in fase di accertamento un operaio edile durante una lavorazione in un cantiere è rimasto ferito al capo. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica per soccorrere il lavoratore, 48enne, trasportato poi in ospedale in codice rosso.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area e stanno collaborato con carabinieri e Asst Valle Olona per accettare la dinamica dell’evento.