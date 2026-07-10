Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 10,11 e 12 luglio

La provincia si popola di feste, sagre ed eventi. Musica, mercatini e sup sul Lago Maggiore. A Castiglione Olona il tempo si riaccende: torna il Palio dei Castelli 2026. Dieci giorni di storia, comunità e spettacolo. Dal 3 al 12 luglio 2026 riporterà il paese al cuore del suo Rinascimento, nella 49esima edizione della manifestazione simbolo della città. Arcisate si prepara a due giorni di solidarietà e musica con la “R…estate”. Sabato 11 e domenica 12 luglio appuntamento all’Area Feste Lagozza. Il ricavato dell’evento servirà a sostenere il nuovo progetto per la realizzazione di un inceneritore all’interno del Princess Christian Maternity Hospital di Freetown, in Sierra Leone.

EVENTI IN EVIDENZA

BREBBIA – Da venerdì 10 a domenica 12 luglio torna a Brebbia Costine alla Spina: tre serate con costine, birra, musica dal vivo e intrattenimento nell’area feste del paese, per un weekend dedicato al gusto e alla convivialità – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio continua la Sagra dello Gnocco Fritto nell’area feste di via Bonvicini a Bisuschio. Protagonista il tradizionale gnocco fritto emiliano, insieme a specialità della cucina e musica per tutte le età – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il Maggiolone Social Park ospita la Festa della Birra: tre giorni tra birre, cucina, concerti e il Bud & Terence Festival dedicato alla celebre coppia del cinema italiano – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Domenica 12 luglio il Vivaio Spertini di Cittiglio ospita la Seven Seas Orchestra, protagonista di un concerto dedicato al jazz delle origini, dal ragtime allo swing, nell’ambito della rassegna Musicuvia – Tutte le informazioni

COMERIO – Domenica 12 luglio Villa Tatti Tallacchini ospita il concerto del Gruppo Trompe da Caccia della Venaria Reale, un appuntamento che porta in scena il raro e suggestivo repertorio dei corni da caccia in una cornice storica – Tutte le informazioni

MALNATE – Da giovedì 9 a domenica 12 luglio torna lo Street Food & Music Festival: quattro serate con cucine di strada da tutta Italia, concerti tributo, area relax e attività per famiglie a ingresso gratuito – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Sabato 11 e domenica 12 luglio torna Vino Varesino: sette cantine del territorio, street food e degustazioni tra le colline per un weekend dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 12 luglio il Circolo di Casbeno propone Crazy Sunday: una giornata tra musica dal vivo, street food e DJ set per vivere l’estate all’aperto in compagnia – Tutte le informazioni

VARESE E LUINO – Prosegue la rassegna Tra Varese e Luino, un percorso tra chiese romaniche, concerti e momenti di spiritualità che valorizza alcuni dei luoghi più affascinanti del territorio tra arte, storia e musica – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

PORLEZZA – Per tutta l’estate Villa Fogazzaro Roi, affacciata sul Lago di Lugano, apre le sue porte con visite tra giardini, natura e gli ambienti che ispirarono Antonio Fogazzaro, in un’atmosfera senza tempo – Tutte le informazioni

RESCALDINA – Prosegue Latinfiexpo, il grande villaggio dedicato alla cultura latinoamericana con spettacoli, balli, concerti, cucina tipica e animazione, appuntamento estivo di riferimento per gli appassionati dei ritmi latini – Tutte le informazioni

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ALTRI EVENTI

Angera – Musica, mercatini e sup sul Lago Maggiore: ad Angera un weekend per tutti i gusti. Sabato 11 e domenica 12 luglio il lungolago si trasforma tra festival musicale, mercatino “Mani Magiche” ed esperienza SUP al calar del sole – Tutte le informazioni

Besozzo – A Besozzo arrivano le “Strade Vive” con tre isole pedonali e musica. Sabato 11 luglio l’iniziativa dell’Amministrazione e dei commercianti che trasformerà Piazza 1° Maggio, via dei Mille e la zona della Stazione in aree di festa dalle 18 a mezzanotte – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio – A Castello Cabiaglio torna il Mercato del Giusto Inperfetto: domenica 12 luglio la festa d’estate serale al sapore di Romagna. Appuntamento in versione serale, dalle 17 alle 23, tra produttori e artigiani locali, una sessione di Pilates all’aperto e specialità romagnole. Il ricavato sostiene i servizi educativi del paese – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – A Castiglione Olona il tempo si riaccende: torna il Palio dei Castelli 2026. Dieci giorni di storia, comunità e spettacolo. Dal 3 al 12 luglio 2026 riporterà il paese al cuore del suo Rinascimento, nella 49esima edizione della manifestazione simbolo della città – Tutte le informazioni

Germignaga – Memoria, comunità e condivisione: a Germignaga torna la “Pastasciutta Antifascista”. L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra la Festa dell’Unità del Lago e l’ANPI Luino, con il chiaro obiettivo di offrire alla comunità una testimonianza tangibile di unità democratica, antifascista e libera – Tutte le informazioni

Lavena Ponte Tresa – Torna la Festa Italo-Svizzera: sabato il grande spettacolo piromusicale che unisce le due sponde del lago. Dal 9 al 12 luglio quattro giorni di musica, spettacolo e gastronomia sullo stretto di Lavena. La 33ª edizione, presentata questa mattina dai sindaci Massimo Mastromarino (Lavena Ponte Tresa) e Piero Marchesi (Tresa), avrà il suo clou sabato 11 con i fuochi piromusicali sul lago – Tutte le informazioni

Leggiuno – Una visita guidata speciale all’Eremo di Santa Caterina con degustazione del “Brugo”, il liquore della Brughiera nato a Somma Lombardo. Venerdì 10 luglio 2026 una visita guidata speciale accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia del celebre complesso affacciato sul Lago Maggiore e di un nuovo liquore – Tutte le informazioni

Orino – Il “post noir” di Massimo Cassani fa tappa a Orino con la presentazione di “Lià”. Sabato 11 luglio alle ore 17:00, presso la Sala Orum del Centro Padre Pino Moia, lo scrittore presenterà il suo ultimo romanzo incentrato su un ritratto femminile complesso e ricco di segreti. L’evento ha il patrocinio del Comune – Tutte le informazioni

Saronno – Conto alla rovescia per la prima edizione di Reverie: a Saronno il festival internazionale che porta teatro e circo nelle piazze. Dal 9 all’11 luglio il centro cittadino ospiterà la prima edizione della manifestazione promossa dal Comune con produzioni internazionali, eventi gratuiti e spettacoli dedicati a tutte le età – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Somma festeggia San Rocco nella sua chiesa più curiosa (che contiene un’altra chiesa). Sabato 11 e domenica 12 la tradizionale festa, che curiosamente anticipa la ricorrenza del santo. Un’occasione per scoprire anche un edificio insolito e dalla storia intricata – Tutte le informazioni

Valsolda – Vivi l’estate a Villa Fogazzaro Roi. Tra natura e atmosfere senza tempo sul Lago di Lugano. In occasione delle Sere FAI d’Estate, dall’11 luglio apertura serale della Villa con visite guidate dal taglio letterario, arricchite dalla lettura dei brani del romanzo Piccolo Mondo Antico – Tutte le informazioni

Morazzone – A Morazzone il meglio del vino varesino: sette cantine, street food e degustazioni tra le colline. Sette cantine, un’unica location e una giornata dedicata ai vini del territorio. Domenica 12 luglio Cascina Ronchetto ospita l’evento dell’Associazione Vini Varesini con degustazioni, street food e vendita diretta delle etichette dei produttori – Tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E FESTE

Vergiate – Nuovo appuntamento con la gran gnoccata degli alpini a Vergiate. Stand gastronomici e musica dal vivo per la gran gnoccata sotto le stelle – Tutte le informazioni

Solaro – A Solaro c’è la Sagra del Baccalà: quattro serate tra cucina e musica al centro sportivo. Dal 9 al 12 luglio l’Asd Universal organizza quattro serate all’area feste del Centro Sportivo Gaetano Scirea con ristorante aperto ogni sera, musica dal vivo e ballo – Tutte le informazioni

Arcisate – Arcisate si prepara a due giorni di solidarietà e musica con la “R…estate”. Sabato 11 e domenica 12 luglio appuntamento all’Area Feste Lagozza. Il ricavato dell’evento servirà a sostenere il nuovo progetto per la realizzazione di un inceneritore all’interno del Princess Christian Maternity Hospital di Freetown, in Sierra Leone. – Tutte le informazioni

Casciago – Buona cucina e musica a Sant’Eusebio: la serata gastronomica della Società Mutuo Soccorso. Sabato 11 luglio l’appuntamento a Casciago in collaborazione con l’associazione Pane & Latte. Cucine aperte dalle 19 e dj set – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago il “Bud & Terence Festival 2026” tra Dune Buggy, musica e cucina western. Il gruppo no profit Friends&Fan e il Maggiolone Social Park organizzano per domenica 12 luglio una giornata a ingresso gratuito all’Area Feste di via Primo Maggio interamente dedicata ai grandi successi della celebre coppia del cinema italiano – Tutte le informazioni

Curiglia Con Monteviasco – A Monteviasco la “Domenica solidale“, una giornata per sostenere le associazioni del territorio. Per tutta la giornata, sulla terrazza dell’ex Asilo, le realtà associative presenteranno le proprie attività e proporranno oggetti destinati a finanziare le iniziative che portano avanti durante l’anno. La funivia effettuerà un servizio continuativo dalle 8.30 alle 18.30. – Tutte le informazioni

Marzio – A Marzio un appuntamento speciale con la Festa Ligure. Protagonisti della festa saranno tre grandi classici della cucina ligure: la fragrante focaccia, il profumato pesto e le immancabili cozze, per un viaggio gastronomico che porterà un angolo di Liguria nel cuore del territorio varesino – Tutte le informazioni

Samarate – A Samarate debutta il “Car-Rally”: è l’evento speciale della Festa di San Leone. La tradizionale sagra patronale estiva promossa dalla Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza propone per la serata di domenica 12 luglio una grande attrazione tutta da scoprire – Tutte le informazioni

Travedona Monate – A Travedona Monate torna Tacalaspina e tutto il paese è in festa. Tradizionale appuntamento, trasformerà il centro del paese in un grande spazio di incontro, musica e convivialità. Dalle 18 alle 24, musica, esibizioni e street food – Tutte le informazioni

MUSICA

Mornago – A Montonate incominciano le notti magiche del Montonight: apre il tour Metempsicosi. Dal 9 all’11 luglio il campo sportivo di via San Carlo Borromeo ospita la dodicesima edizione del festival musicale a ingresso libero. Sul palco Metempsicosi, Febbre a 90 e una serata EDM. Il ricavato va al Fondo di Comunità – Tutte le informazioni

Comerio – Da Venaria a Villa Tatti Tallacchini: il suono raro dei corni da caccia protagonista a Comerio. Nel parco di Villa Tatti Tallacchini va in scena il Gran Concerto d’Estate promosso dalla Pro Loco. Protagonisti l’Associazione Filarmonica di Comerio e i corni da caccia dell’Accademia di Sant’Uberto – Tutte le informazioni

Varese – Le stelle del jazz illuminano la notte dei Giardini Estensi di Varese con Paolo Tomelleri. Una serata a ingresso libero con la Simply Bop Big Band e un ospite d’eccezione per rivivere le atmosfere della grande musica. – Tutte le informazioni

Gavirate – Musica al Chiostro di Voltorre cinque concerti tra grandi autori e atmosfere d’estate. Dal 10 luglio al 19 settembre il Chiostro ospita una rassegna a ingresso libero curata dal maestro Roberto Porroni. In programma cinque serate che spaziano dalla musica americana del Novecento al tango, dal Brasile al Bel Canto – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – A Villa Cagnola la musica diventa messaggio di pace: l’Ensemble Amadeus presenta “The Sound of Peace”. Venerdì 10 luglio a Gazzada Schianno concerto gratuito con Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus diretti da Marco Raimondi. In programma grandi pagine della musica classica e celebri colonne sonore per riflettere sui valori della pace, della libertà e del dialogo tra i popoli – Tutte le informazioni

Gerenzano – Rock e tributo ai Pooh: due serate di musica dal vivo in piazza a Gerenzano. Venerdì 10 luglio saliranno sul palco i Diavolo Rock Circus, sabato 11 luglio sarà la volta della Infinity Pooh Tribute Band. Oltre ai concerti, entrambe le serate dalle 19,30 offriranno il servizio gastronomico curato dal Corpo Musicale Santa Cecilia – Tutte le informazioni

Castelveccana – La Musica del Lago fa tappa a Castelveccana: due giorni di spettacoli gratuiti sul Lago Maggiore. Sabato 11 e domenica 12 luglio la rassegna itinerante promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio anima la piazzetta di Caldè con le percussioni dei Drum Theatre e un concerto diffuso tra le vie del borgo – Tutte le informazioni

Arcumeggia – Ad Arcumeggia musica e cultura si incontrano con il Modern Free Duo. Venerdì 10 luglio alle 18 la Corte Cerini ospita un nuovo appuntamento della rassegna Interpretando Suoni e Luoghi 2026. Ingresso libero per un concerto tra chitarra e flauto, con la possibilità di visitare la casa-museo e la gipsoteca dello storico borgo dipinto della Valcuvia – Tutte le informazioni

Brezzo Di Bedero – Sarà Palazzo Verbania a Luino a ospitare l’avvio della 52ª Stagione Musicale della Canonica. Sabato 11 luglio si terrà il concerto inaugurale affidato a Laura Marzadori, violinista di fama internazionale e primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano – Tutte le informazioni

Samarate – A Samarate “Il Classico in Villa”: il maestro Pennuto torna a Villa Montevecchio in veste solistica. Domenica 12 luglio alle 21 il pianista gallaratese, legato a Villa Montevecchio fin dal 1983, eseguirà per la prima volta in pubblico la Sonata op. 7 di Beethoven – Tutte le informazioni

Brinzio – Musica e Montagna: appunntamento con il Chorus Insubriae a Brinzio. Sabato 11 luglio alle ore 21.00 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo una serata musicale con il Coro dell’Università degli studi dell’Insubria diretto da Pietro Colnago e l’organista Fabio Nava – Tutte le informazioni

Cuvio – A Cuvio torna il Concerto del Carmine: la Filarmonica celebra una tradizione lunga quasi un secolo. Sabato 11 luglio alle 21 la storica esibizione della banda diretta dalla maestra Irene Guerra. Il concerto si terrà in via Valleggio, nell’area dell’antico campo da tennis del paese – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Maccagno Con Pino e Veddasca – A Maccagno la mostra di Deborah Kruger sulle perdite del nostro tempo. Al MuMa la prima personale europea dell’artista americana: “Extinctions” intreccia arte, ambiente e memoria culturale per raccontare la scomparsa di specie animali e lingue indigene – Tutte le informazioni

Viggiù – Viggiù incontra Andy Warhol: a Palazzo comunale una mostra tra Pietra e Pop Art. Venerdì 10 luglio l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea nella sala consiliare del Palazzo comunale per celebrare le contaminazioni artistiche nello spazio insubrico – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese – “Ammazzare stanca”, la storia di Antonio Zagari sullo schermo di Esterno Notte a Varese. La serata avrà comunque degli ospiti e la proiezione sarà preceduta da un’introduzione a cura del giornalista Gianni Spartà, di Giulia Milani e di Antonella Bonopane (Libera Varese) – Tutte le informazioni

Induno Olona – Il Parco delle Rose di Induno Olona si fa cinema con Miss Peregrine di Tim Burton. Compie 10 anni uno dei film più riusciti di Tim Burton. Immagini splendide per una storia potente adatta a tutta la famiglia. Igresso gratuito – Tutte le informazioni

Valganna – La Valganna come Hollywood: Paolo Ricciardi raccoglie i film girati in zona. Curatore da vent’anni e più di Valganna.info, insieme alla sua “comunità” ha recuperato una serie di spezzoni storici di film e telefilm, anche stranieri. Un viaggio affascinante nella finzione cinematografica e nei mutamenti del territorio – Tutte le informazioni

Locate Varesino – Musica, ballo e spettacolo con la “Danza delle luci” del Gruppo Twirling di Locate Varesino. Musica, intrattenimento e coreografie luminose animeranno il campo sportivo nella serata del 12 luglio, con la possibilità di cenare sul posto prima dell’inizio dello spettacolo – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Cinema all’aperto a Laveno: quattro appuntmaenti al belvedere di Villa Frua. L’appuntamento lavenese con il cinema quest’anno si amplia e il Comune ha messo in calendario quattro fine settimana di grandi pellicole fra luglio e agosto – Tutte le informazioni

Ispra – Lo sport oltre le barriere, il film “La bicicletta di Bartali” arriva a Ispra. Il 10 luglio proiezione gratuita in piazza Felice Ferrario. Tutti i dettagli per partecipare e le info per vedere il film in caso di pioggia – Tutte le informazioni

Comabbio – Andrea Vitali porta il suo nuovo spettacolo a Comabbio. Il 10 luglio appuntamento alla Sala Lucio Fontana per una serata all’insegna del teatro, della musica e della letteratura – Tutte le informazioni

Gallarate – “Le stanze del cinema” portano al MA*GA di Gallarate le cucine di “Ratatouille”. Il ciclo di proiezioni dedicato al rapporto tra cinema e spazi quotidiani continua l’11 luglio nell’arena esterna dell’HIC MA*GA Majno con uno dei film d’animazione più amati degli ultimi anni – Tutte le informazioni

Lugano – Terra e Laghi Festival continua a Lugano con l’incanto del circo con Jojo e Molly. Uno spettacolo di teatro-circo di Teatro del Cerchio di Parma, ospitato dal Comune di Lugano (Svizzera), l’11 luglio alle h 18.00 presso Parco Ciani – Palco Fleur – Tutte le informazioni

Ranco – Un urlo contro la violenza: a Ranco una serata teatrale con Ecuba. Terra e Laghi Festival accende i riflettori sul dramma con lo spettacolo teatrale di e con Isabella Caserta ed il musicista Valerio Mauro del Teatro Scientifico di Verona – Tutte le informazioni

Senna Comasco – A Senna Comasco va in scena uno spettacolo “stellare” Terra e Laghi Festival. Sabato 11 luglio alle ore 21.00 presso il Centro Sociale lo spettacolo di teatro prosa di Teatro de Gli Incamminati di Milano – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Laveno Mombello – Buona la prima per “Due passi in compagnia”, il 12 luglio nuova passeggiata. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello – Tutte le informazioni

Comerio – A Comerio una visita guidata per scoprire i segreti della Serra Tropicale. Domenica 12 luglio 2026, alle ore 18:00, la struttura aprirà le sue porte per una speciale visita guidata, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il patrimonio botanico locale prima della ripresa delle attività prevista per il mese di settembre – Tutte le informazioni

SPORT

Varese – Alla Rasa si corre e si cammina: sabato c’è la Festa del Trail Running sulla Chiusarella. Sport e convivialità nel borgo ai piedi del Campo dei Fiori: torna la camminata non competitiva verso la vetta – Tutte le informazioni

Cavona (Cuveglio) – A Cuveglio sport, musica e street food: torna “Green Volley & Music” a Cavona. Venerdì 10 luglio il campo sportivo di Cavona ospita una serata dedicata ai giovani e alle famiglie con torneo di green volley, ping pong, calcio balilla, dj set e area ristoro – Tutte le informazioni