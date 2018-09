“Pedala con Zazà”, appuntamento a Gorla Maggiore

L’appuntamento è ormai uno di quelli classici per gli appassionati di bici della nostra provincia (e non solo): domenica 23 settembre torna per la settima volta la “Pedala con Zazà”, manifestazione che porta orgogliosamente il (sopran)nome di Stefano Zanini, oggi 49enne, ma con gran bel passato nel ciclismo professionistico.

La pedalata non competitiva e ad andatura controllata avrà partenza e arrivo a Gorla Maggiore (in via 2 giugno) e si snoderà per un totale di 47 chilometri sulle strade della Valle Olona, con giro di boa a Castellanza (a Sud) e Lozza (a Nord). L’evento è coordinato a livello tecnico dalla S. C. Canavesi e prenderà il via alle 9,30: i partecipanti sono attesi all’arrivo intorno a mezzogiorno.

Poco prima – alle 9 – partirà la “Mini Pedala con Zazà” dedicata ai più piccoli, su un percorso ridotto di soli 4 chilometri. In entrambe i casi sarà obbligatorio l’uso del casco protettivo. Nel pomeriggio sempre a Gorla, e sempre con l’organizzazione della “Canavesi”, si disputerà la gara giovanissimi “Trofeo Davide 4 Youngs”.

Quasi scontata la partecipazione di qualche grande nome del ciclismo di ieri e di oggi (tra questi ultimi ci dovrebbe essere il besnatese Edward Ravasi, che ha da poco terminato la Vuelta): Zanini infatti è pienamente rimasto nel giro del pedale che conta con il ruolo di direttore sportivo dell’Astana.

La “Pedala con Zazà” prevede un’iscrizione con pacco gara dal costo di 10 euro, e come di consueto il ricavato sarà devoluto a iniziative benefiche. Zanini, insieme ai giornalisti Roberto Bof e Sergio Gianoli. è infatti anima dell’associazione “Sestero” che da alcuni anni è attiva a supporto di numerose attività sociali nel Varesotto e oltre. Iscriversi alla pedalata è possibile anche la mattina stessa di domenica 23, visto che il ritrovo a Gorla Maggiore (e relativa segreteria) è aperto dalle ore 8.