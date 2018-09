Pro Patria in lutto: è morto Gigi Salmerigo

Una triste giornata in casa Pro Patria. E’ morto Gigi Salmerigo, marito della presidentessa Patrizia Testa e padre di Francesca e Stefania, anche loro coinvolte nell’ufficio comunicazione della società.

Sempre al fianco della moglie allo stadio “Speroni” e in traferta al seguito della squadra, Gigi era diventato un punto di riferimento importante in via Ca’ Bianca.

Sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di VareseNews.

Questo il ricordo della moglie Patrizia Testa su Facebook: