Pronti per la scuola: Open Day a Parole Insieme

“12 strategie rivoluzionarie per affrontare l’anno scolastico (e la vita)“. È il simpatico titolo che fa da filo conduttore delle visite a Parole Insieme, in occasione dell’Open Day previsto per sabato 8 settembre.

«Come ci è venuta questa idea? Ci siamo ispirati al libro “12 strategie rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del bambino” il quale propone alcuni suggerimenti per trasformare le emozioni negative del bambino ed usufruirne per migliorare il suo sviluppo» spiegano da Parole Insieme.

L’appuntamento è per sabato tra le 9.30 e le 12.00. Qui potete scaricare la mappa per “orientarvi” dentro alla sede di Parole Insieme, ospitato nella palazzina all’ingressoi del complesso dell’ex fabbrica Bellora in via Leonardo Da Vinci.