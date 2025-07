Sul grande schermo del Maga di Gallarate il fascino della Cenerentola Disne

Sabato 19 luglio 2025 alle ore 21 prende il via Cinema sotto le stelle, la rassegna, curata da Alessandro Castiglioni, vicedirettore del Museo Maga, promossa dal Comune di Gallarate – Assessorato alle Attività formative, in collaborazione con la Pro Loco Gallarate e il Maga, che presenta tre lungometraggi che hanno scritto la storia della settima arte, ciascuno dei quali festeggerà un proprio anniversario.

Il primo appuntamento è con Cenerentola (Cinderella) di Walt Disney, a 75 anni dalla sua prima uscita nelle sale. La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione di Emma Zanella, direttrice del museo.

«Il Premio Gallarate – afferma Alessandro Castiglioni – compie 75 anni e noi vogliamo festeggiare questo grande appuntamento con 3 anniversari imperdibili. Film che non è facile vedere e che, come il Premio, festeggiano importanti anniversari. Cenerentola 75 anni, Profondo Rosso 50 anni e Pane e Tulipani 25 anni. Tre produzioni molto diverse: un classico dell’animazione, un capolavoro thriller e una indimenticabile commedia italiana. Speriamo che questa proposta estiva interamente a ingresso gratuito grazie all’assessore Mazzetti e grazie alla Pro Loco, possa incontrare il gusto di chi si troverà a Gallarate in queste settimane estive«.

Ispirata al racconto dello scritto francese Charles Perrault (1628-1703), Cenerentola, dopo la morte della madre e del padre, si trova ridotta a lavorare come una sguattera e costretta a subire le angherie della sua matrigna, Lady Tremaine, e delle sue sorellastre, Anastasia e Genoveffa. A dispetto delle ingiustizie subite, Cenerentola rimane gentile, paziente e speranzosa. La sua fede si manifesta nell’arrivo della Fata Smemorina, che le permette di andare al ballo dove incontrerà il principe.

La riduzione di Walt Disney, uscita nel 1950, diretta da Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Clyde Geronimi, è considerata come uno dei migliori lungometraggi di animazione mai realizzati. Presentata al festival di Venezia, dove Walt Disney riceve un premio speciale, Cenerentola nel 1951 vince l’Orso d’oro per miglior film musicale al primo Festival di Berlino e ottiene tre nomination agli Oscar per il miglior sonoro, colonna sonora e canzone per Bibbidi-Bobbidi-Boo.

Ingresso libero senza prenotazione.

Il calendario dei film al Maga

Cinema sotto le stelle prosegue domenica 27 luglio, con la celebrazione del 50° di Profondo rosso, diretto da Dario Argento (VM14), e sabato 2 agosto, con il 25° di Pane e tulipani di Silvio Soldini.

Cinema sotto le stelle è parte del programma di Estate all’Hic Maga, il variegato calendario di eventi che spazia dalla musica al cinema, dalle mostre d’arte ai laboratori creativi a molto altro ancora, capaci di offrire al pubblico, momenti d’intrattenimento di grande interesse.