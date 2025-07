Un 41enne è morto dopo essere caduto dall’autosilo a Gallarate

Un 41enne è morto in ospedale in gravissime condizioni, dopo essere precipitato da un piano alto di un autosilo in zona “Torri” a Gallarate.

È accaduto alle 11 del mattino di giovedì: sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco di Busto, alla Polizia di Stato e la Polizia Locale gallaratese.

Il 41enne era in arresto cardiaco ed è stato portato in ospedale al Sant’Antonio Abate Gallarate. Per lui non c’è stato niente da fare.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica, non si esclude che si sia trattato di un gesto auolesionistico.