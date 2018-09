Raddoppia e rilancia il nuovo mercato Bosino

La prima puntata del “nuovo” mercato Bosino fa il pieno dalle 8 alle 18 in una calda domenica di settembre, la seconda del mese, che come da tradizione porta in piazza a Varese le bancarelle.

Ma se nell’ultimo periodo si è assistito ad una diminuzione degli espositori, sembra che il nuovo corso affidato dal Comune all’associazione culturale “Mete – Memorie e testimonianze” sia piaciuto al pubblico.

La prima novità è stata il numero ben più che raddoppiato di bancarelle, che dalle 15 delle ultime puntate sono arrivate a sfiorare la quarantina. Poi la qualità delle esposizioni che vedono un fil rouge storico raccontato da Massimo Praderio, non solo presidente di Mete, ma anche portavoce degli espositori.

«Oggi abbiamo ricevuto i complimenti dei tanti habitués ma anche delle molte persone che sono venute a trovarci per la prima volta – dice Praderio . E l’impegno nel gestire il mercatino verrà rilanciato in una serie di appuntamenti dall’alto valore storico e quindi culturale, che coincideranno coi grandi eventi del Paese. A ottobre è in programma per esempio un appuntamento con la Grande Guerra. In occasione del centenario, parallelamente al mercato si terrà anche una mostra di cimeli e di cartoline storiche con una particolare attenzione al “prestito nazionale”, che aveva iul compito finanziare il conflitto. Metteremo in mostra manifesti e cartoline d’epoca e testi che spiegheranno ai visitatori il costo della guerra».

Soddisfatta anche Ivana Perusin, assessore della giunta Galimberti con le deleghe alle attività produttive: «Stamattina è stato bello passeggiare tra le vie del centro: abbiamo fatto il pieno di visitatori, complice la bella giornata e la grande partecipazione di espositori. Siamo contenti che l’associazione Mete sia riuscita a dare una nuova veste a questo appuntamento importante per la città. È stata una grande soddisfazione vedere le bancarelle che oltre al Corso Matteotti campeggiavano anche lungo la via Marconi e la piazza Carducci».

L’accordo con l’associazione Mete, ha ricordato l’assessore, ha la durata di un anno.