Riapre Mon Closlieu alla palestrina di Comerio

Riapre con una mattinata di openday rivolta ai bambini e ai loro genitori il Centro di educazione creatrice “Mon Closlieu” nato lo scorso anno negli spazi della palestrina di Comerio, al civoco 8 di via Stazione, e gestito dalla docente Chiara Gervasini.

Sabato 22 settembre, dalle ore 10 alle 12 il centro sarà aperto per concordare un prova gratuita e presentare i diversi servizi offerti alle famiglie: dall’atelier di pittura creato seguendo i principi di Arno Stern (un luogo chiuso, protetto da competizione e giudizi dove ciascuno può sperimentare il gioco del dipingere libero e spontaneo) ai percorsi di mediazione Feuerstein, passando per il coaching parentale e i laboratori di creatività e psicomotricità del sabato mattina realizzati in collaborazione con il Centro di educazione alla relazione e al contatto Il corpo in gioco della psicomotricista Sara Pauletto.

Evento gratuito con prenotazione scrivendo a gchiara.milla@gmail.com.