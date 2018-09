Riscaldamento a biomoasse: dal primo ottobre nuove regole

A partire dal primo ottobre 2018 sono previste misure più stringenti sulle emissioni dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa e a pellet: lo ha stabilito una norma regionale del 2017, con cui sono state adottate una serie di azioni “utili ai fini del raggiungimento dei limiti di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente statale e comunitaria nel più breve tempo possibile”.

Per quel che riguarda, in particolare, stufe a pellet, caminetti e stufe a legna è stato disposto:

• il divieto di installare nuovi generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori alle seguenti classi di appartenenza:

– “tre stelle“, per i generatori che verranno installati dal 1° ottobre 2018;

– “quattro stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1° gennaio 2020;

• il mantenimento in esercizio dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, se aventi prestazioni emissive non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza:

– “due stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dal 1° ottobre 2018;

– ” tre stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dal 1° gennaio 2020.

• l’utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW. Inoltre, il pellet deve essere certificato conforme alla classe A1 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Queste disposizioni si applicano dal 1° ottobre 2018.

L’argomento era stato afrontato in un convegno organizzato da Cna in collaborazione con il comune di Varese, che si è svolto nello scorso mese di maggio.