Si ribaltano con la Panda a San Cassano

Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti di un’auto che oggi pomeriggio poco prima delle 16 si è ribaltata a Induno Olona, nel rione di San Cassano.

L’auto, una Panda su cui viaggiavano tre ragazzi di 18, 20 e 22 anni e una ragazza di 16, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada e si è ribaltata all’altezza del civico 80 di via Campagna, una strada che corre parallela a via Jamoretti.

Nessuno dei ragazzi è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, fortunatamente rientrata vuota alla base, con il supporto dell’automedica.