Sicurezza sul lavoro: cosa prevede la legge

La Sicurezza sul Lavoro è un tema estremamente delicato, che da qualche anno ha trovato ampio spazio anche con riferimento alla stretta attualità, visti purtroppo i tanti infortuni che si registrano sui luoghi di lavoro. Episodi critici che potrebbero essere limitati, se non del tutto evitati, semplicemente andando a seguire quelle che sono le indicazioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

L’argomento in questione è proprio lavoro e sicurezza, in tutta la sua importanza; la norma di riferimento che regola la tematica è il Decreto Legislativo 81/2008, emanato dal ministero del Lavoro con il nome di “Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro”, che nel corso degli anni è stato aggiornato più volte. L’obiettivo di tale provvedimento era di occuparsi di tutelare la salute dell’individuo e la sua sicurezza sul luogo di lavoro con riferimento a tutti i settori, tanto pubblici quanto privati; e in tutti i comparti, con maggiore riguardo per quelli che presentano i più alti parametri di criticità, come ad esempio l’edilizia.

Grande responsabilità viene data ovviamente ai titolari delle aziende, ai datori di lavoro, alle figure indicate per legge come responsabili: questo ha dato il via ad una corsa frenetica da parte di queste realtà per aggiornarsi ed adeguarsi alla normativa. Oggi in Italia sono presenti diversi enti ed aziende private che erogano consulenza in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro, come ad esempio www.scuolasicurezza.it; tali corsi sono in linea che quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008 sulla materia, e si propongono di formare figure aziendali in grado di conoscere le regole ed applicarle nel rispetto della normativa.

In sostanza quella che il Ministro del Lavoro ha emanato nel 2008 è una norma che va a tutelare i lavoratori, soprattutto quelli maggiormente esposti a rischi, e che proprio in questo momento storico ha tagliato il traguardo dei 10 anni di età. Era il 2008 come detto e da allora molte cose sono cambiate, anche se i risultati raggiunti probabilmente non sono stati all’altezza delle aspettative.

Da cosa è dipesa questa carenza? Da un insieme di fattori. I dati forniti dall’Inps indicano che gli incidenti sul lavoro stanno tornando a crescere. Spesso e volentieri le aziende eludono le norme in questione, anche giovandosi del fatto che è tecnicamente impossibile eseguire controlli su tutte le realtà presenti sul territorio italiano. Le piccole imprese poi necessariamente investono meno risorse su questo tema, rispetto alle grandi realtà.

Come sempre nel nostro paese poi, a pesare è la burocrazia, spesso lunga e tortuosa, che prevede la necessità di produrre decine di documentazioni per ottenere le certificazioni necessarie. Tali fattori di criticità pesano come un macigno sulla questione sicurezza nei luoghi di lavoro.