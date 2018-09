Spaccio di fronte al museo Pagani, smantellata postazione nel bosco

Un’altra postazione dedicata allo “spaccio nei boschi” è stata scoperta e smantellata dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, che hanno sequestrato oltre mezzo kilo di hashish e dosi di eroina e cocaina, abbandonate dai pushers in fuga, e sorpreso due acquirenti.

Ieri, giovedì, verso le 14 una Volante ha deciso di effettuare un blitz in una zona boschiva di via Gerenzano a Castellanza, di fronte al “Museo Pagani”, dove negli ultimi tempi gli agenti hanno notato un certo via vai di tossicodipendenti.

L’irruzione nella boscaglia dei poliziotti ha provocato la fuga, favorita dalla fitta vegetazione e da alcune vedette, di due spacciatori dai tratti nordafricani che sono riusciti a dileguarsi scavalcando una recinzione. Nel posto in cui i due erano posizionati, gli agenti hanno però recuperato la droga, un bilancino elettronico e sacchetti di cellophane utilizzati per confezionare le dosi da vendere ai clienti.

Due di questi, entrambi residenti in comuni piemontesi, sono stati bloccati nelle vicinanze e perquisiti. Uno, in possesso di circa 5 grammi di hashish e di dosi di cocaina ed eroina acquistate per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura e nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento del divieto di ritorno a Castellanza per tre anni. L’altro invece custodiva nello zaino una tenaglia, verosimilmente utilizzata per commettere furti, ed è stato quindi denunciato per possesso di arnesi da scasso. Sono in corso indagini per identificare i due spacciatori.

LA MAPPA DELLO SPACCIO