Fuori strada alla rotonda, morto un 55enne

Schianto mortale, alle primi luci del giorno, a Vanzaghello.

L’incidente ha coinvolto una Cinquecento, poco prima delle 7.30 del mattino, sullo stradone Lonate-Busto, nel tratto in territorio comunale di Vanzaghello, all’incrocio delle “Quattro strade”. Il 55enne alla guida è morto, il decesso è stato constatato sul posto dal medico del 118, intervenuto sul posto in codice rosso.

L’auto si è infilata all’interno di un boschetto che si trova ai margini della rotatoria sull’importante strada che collega l’area del Ticino con Busto. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale di Vanzaghello, competente per territorio: alcuni elementi – tra cui l’uscita di strada senza altri veicoli coinvolti – fanno propendere per un malore come prima causa dell’incidente.

Il punto dell’impatto su Google Street