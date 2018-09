Tentato di svaligiare due case ma vengono scoperti e arrestati per rapina impropria

Hanno svaligiato un’abitazione e mentre cercavano di mettere a segno un altro colpo sono stati sorpresi dal padrone di casa.

Tre uomini, due italiani e uno di origine marocchina, sono stati arrestati dai carabinieri e dovranno rispondere dell’accusa di furto e tentata rapina impropria, perché da quanto ricostruito i tre, una volta sorpresi, hanno spintonato la vittima per darsi alla fuga.

Si tratta di 3 ragazzi di 27, 28 e 21 anni tutti residenti nel lavenese fermati dai carabinieri della stazione dei carabinieri di Laveno Mombello.

I tre, già noti agli uomini dell’arma, avevano individuato due abitazioni nel comune di Caravate e, approfittando delle finestre lasciate aperte, si sono introdotti nella prima di queste dove hanno rubato un tablet.

Al momento di entrare nella seconda casa, però, sono stati sorpresi dal proprietario che ha chiamato i carabinieri arrivati velocemente sul posto. Il primo ad essere fermato è stato un 28enne mentre gli altri due sono riusciti a scappare.

Una fuga che è durata poco: con l’aiuto di altre due pattuglie sono stati quasi subito individuati e arrestati.

Per tutti l’originaria accusa di furto è stata tramutata in rapina impropria perché uno dei tre, per cercare di fuggire, ha spintonato il padrone di casa.

I tre si trovano in carcere a Varese in attesa del processo.