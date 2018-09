Uno strumento per valutare la solvibilità e il merito creditizio

La Cerved Group S.p.A. è una banca dati, come la famosa CRIF, che permette di valutare la solvibilità e il merito creditizio di potenziali clienti di Banche, Finanziarie, ed aziende in generale, controlla e permette di gestire il rischio del credito erogato, sia finanziario che commerciale, durante tutte le fasi.

La Cerved valuta quindi il profilo economico-finanziario-patrimoniale-reddituale e l’affidabilità non solo delle imprese ma anche delle persone fisiche, comprendendo la valutazione del rischio del portafoglio crediti dei futuri clienti.

E’ una delle più importanti società leader nel mondo ed in Italia e fornisce informazioni commerciali,mediante report contenenti non solamente le pregiudizievoli (quali ad esempio protesti, ipoteche legali e giudiziali, pignoramenti, fallimenti, sequestri, confische, citazioni etc…etc…) ma dossier completi con rielaborazioni statistiche,analisi di mercato,informazioni sulle esperienze di pagamento, informazioni catastali,dati Camerali e Atti Pubblici, benchmark,un RATING ECAI riconosciuto da Banca d’Italia, informazioni commerciali per la valutazione del rischio di un’impresa e del credito che ad essa può essere accordato informazioni di carattere generale su imprese e persone, visure, archivio dei documenti ufficiali depositati dalle imprese, archivio dei protesti, verifica di assegni smarriti rubati o soggetti a revoca,in piùci sono informazioni ufficiose provenienti dalla divisione LINCE , servizi di recupero del credito, e la fusione con la banca dati Experian che porterà le esperienze e i dati delle banche dati Sic.

Dall’interrogazione della banca dati Cerved possono risultare dati relativi ad eventuali protesti o ipoteche legali e giudiziali, pignoramenti, fallimenti, sequestri, confische, citazioni ed anomalie di altro genere in capo al richiedente del prestito, ogni eventuale anomalia segnalata viene dettagliata in modo da fornire gli importi relativi a quel risultato. Tali risultati si riferiscono sia alla persona fisica che ad aziende “collegate” ove la stessa persona abbia ricoperto qualsiasi ruolo, dall’amministratore, al cda, al socio, al direttore generale, al liquidatore, al direttore tecnico, all’istitore…etc..stc..

Una volta ottenuto il risultato dell’interrogazione, il “report”, la finanziaria o la banca a cui il cliente ha inoltrato la richiesta di prestito può valutare la posizione dell’interessato e, se necessario, richiedere documentazione circa l’anomalia.

Il servizio Cerved è molto utile per le banche e finanziarie in quanto possono ottenere informazioni storiche dettagliate sui soggetti che richiedono qualsiasi genere di linea di credito, sia come persona fisica che come azienda. Lo scoring del cliente naturalmente si effettua sempre in proporzione all’attività che svolge, al tipo di prestito che richiede e all’importo stesso del prestito.

Attualmente molti imprenditori e soggetti autonomi hanno a proprio carico una o più segnalazioni negative, sia dirette che indirette (aziende collegate), anche laddove le stesse pregiudizievoli siano state risolte e/o chiuse (protesti o ipoteche legali e giudiziali, pignoramenti, fallimenti, sequestri, confische, citazioni…etc…): la segnalazione può essere una macchia che porta l’azienda o la persona a perdere credibilità nei confronti del sistema bancario.

UCPC è lo studio in Italia leader nella riabilitazione creditizia. Da più di venti anni forniamo: servizi di visure CRIF, CTC, EXPERIAN, BANCA D’ITALIA, CAI, CERVED, assilea, CANCELLAZIONE PROTESTI, consulenza finanziaria, cancellazione e riabilitazione delle cosiddette pregiudizievoli creditizie.

L’iniziativa imprenditoriale di UCPC nasce nel 1999 grazie all’impegno di ex dirigenti bancari e professionisti del settore bancario e legale che per primi intravidero nelle nuove leggi, la possibilità di “riabilitare ex lege” chi fino a quel momento non avrebbe avuto nessuna possibilità di ripulire legalmente la propria situazione. Situazione che generalmente riguardava: cattivi pagatori, protestati, ipotecati, pignorati, falliti ed altre forme di segnalati.

Lo studio è oggi composto da un team di professionisti che, nel pieno rispetto delle regole e delle leggi, guidano il cliente, con procedure e soluzioni chiare e trasparenti, al raggiungimento della riabilitazione creditizia, e quindi alla reale possibilità di ottenere di nuovo qualsiasi linea di credito.

