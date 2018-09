Varese, il fascino discreto della provincia

Venerdì 7 Settembre, alle ore 20:30 , sarà inaugurata, dal sindaco di Besozzo Riccardo del Torchio e dall’assessore alla Cultura Silvia Sartorio, la mostra: “Il fascino discreto di una provincia chiamata di Varese”.

L’esposizione sarà presentata dal prof. Giuseppe Armocida, Presidente della Società Storica Varesina, con gli interventi di: Gunnar Vincenzi ,Presidente della Provincia di Varese, David Wilkinson Presidente del Comitato Culturale del JRC di Ispra, Antonio Bandirali e Alessia Tortoreto ,Presidente e Vice presidente del Circolo degli Artisti di Varese, Carlo Massironi, Segretario Generale della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’evento è organizzato dal Comune di Besozzo insieme al Circolo degli Artisti di Varese ed al Comitato Culturale del JRC, con il sostegno economico della Fondazione Comunitaria del Varesotto e patrocinato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Varese e dalla Società Storica Varesina.

La mostra vuole fare scoprire le molteplici piccole ed umili bellezze di 72 dei 139 comuni che compongono la provincia di Varese.

La manifestazione itinerante prende spunto dall’iniziativa dell’Unesco, che ha dichiarato il 2017 anno internazionale del turismo sostenibile, dalla Regione Lombardia, che ha considerato il 2017/2018 anno della cultura lombarda e dall’Unione Europea, che ha dichiarato il 2018 anno dedicato alla cultura europea.

L’evento vuole sottolineare l’importanza di far conoscere e valorizzare al meglio il patrimonio storico culturale ed artistico del territorio, 72 piccoli patrimoni Unesco.

L ’Arte, della provincia varesina, ha proprio il “fascino sottile” della bella dama ottocentesca, simbolo della mostra, ideata appositamente dall’artista Daniele Garzonio.

La provincia è una bellezza fatta di particolari, tutti da scoprire. Dice Gunnar Vincenzi, Presidente della Provincia di Varese:​ “Il bello che abbiamo non sta solo nelle grandi cose, ma anche negli scorci, negli angoli di paese meno noti al grande pubblico, eppure meritevoli di attenzione e dello sguardo di chi sa cogliere l’anima di un luogo. Ed è proprio questa sfida culturale accettata e lanciata dagli artisti che hanno messo a disposizione la loro creatività per plasmare opere in grado di parlarci della nostra provincia….”.

Alla mostra saranno esposte opere importanti, frutto del lavoro di oltre 80 autori.

Davanti ad ognuna di essa si pensa, si medita, si provano delle emozioni, ci si arricchisce intellettualmente.

Ognuno, nel visitarle, avrà un proprio pensiero ed una propria emozione.

“Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso, si usano le opere d’arte per guardare la propria anima” George Bernard Shaw.

L’evento è corredato da una apposita pubblicazione stampata dalla Lativa di Varese, presentata da Giuseppe Armocida e corredata dalle introduzioni di: Antonio Bandirali, Gunnar Vincenzi, Yves Crutzen, Carlo Massironi e da Ferruccio Zuccaro, Presidente Onorario del Circolo degli Artisti di Varese.

A seguire il concerto: “Suoni ed Emozioni”​ , a cura dell’Accademia Sant’Agostino, dove saranno proposte musiche celebri tratte dalle colonne sonore dei film, come da programma.

MUSICISTI

Fabio Bruno​, pianoforte – Loriano Blasutta​, pianoforte e tastiere

Umberto Quartaroli​, clarinetto e fisarmonica

Prima Parte

Nino Rota:

Il Padrino

Le notti di Cabiria

Amarcord

Otto e mezzo

Fiorenzo Carpi: Pinocchio

Riz Ortolani: Fratello Sole Sorella Luna

Luis Enriquez Bacalov: La città delle donne – Il Postino

Seconda Parte

Nicola Piovani

La voce della luna

Ginger e Fred

La vita è bella

Buongiorno principessa

Ennio Morricone:

Metti una sera a cena

Metello

Nuovo Cinema Paradiso

La leggenda del pianista sull’oceano

Mostra d’arte “Il Fascino discreto di una Provincia chiamata di Varese​”,

Inaugurazione venerdì 7 settembre 2018, ore 20:30

Palazzo comunale di Besozzo, Via Mazzini n.4

Concerto musicale dell’Accademia sant’Agostino, ore 21.30

Informazioni

Ufficio Cultura Comune di Besozzo – tel. 0332.970195

circolodegliartistivarese@gmail.com

segreteria@comitato-culturale-ccr.eu

Esposizione dal 7 al 30 settembre 2018

Orari: Sabato e Domenica

dalle ore 15.00 alle 19.00