Arte e scienza (ancora) insieme dopo vent’anni

L’arte e la scienza possono avere molte più cose in comune di quanto si possa immaginare. L’intuizione, la creatività e la capacità di vedere il mondo da un altro punto di vista fanno parte tanto dell’espressività artistica quanto della ricerca scientifica, così come quel pizzico di incoscienza che permette di rovesciare la prospettiva e cambiare il corso delle cose.

Fu forse questo anche uno dei motivi che spinse vent’anni fa a organizzare per l’inaugurazione dell’Università dell’Insubria una grande mostra negli ambienti del Rettorato con le opere degli artisti del territorio. Artisti diversi per scelta stilistica, supporto, tecnica e percorso personale ma tutti espressione di quello che era la contemporaneità, ovvero la visione della città e del futuro Ateneo in quel momento. A vent’anni da quella felice esperienza gli stessi artisti sono stati invitati a riproporre un’opera per la mostra “Arte in Università a Varese 1999-2018” inaugurata questa mattina dal Magnifico Rettore Alberto Coen, dall’Assessore alla Cultura Roberto Cecchi e dal Prof. Andrea Spiriti che insieme a Lorenzo Mortara e Massimiliano Ferrario ha curato l’organizzazione dell’esposizione.

Gli spazi dell’ex Collegio Sant’Ambrogio fanno da cornice a ventisette opere allestite tra lo scalone centrale e gli ampi corridoi. Introduce il percorso espositivo una grande scultura esterna di Bennati a seguire le opere di Borghi, Dudley, Pozzi, Presta, Sangregorio, quindici fra dipinti, grafiche e pitto-sculture di Ambrosini, Cibaldi, Conconi, Ferrario, Frattini, Greco, La Rosa, Lischetti, Monti, Penna, Pizzolante, Scamarcia, Secol, Tenconi, Vicentini e cinque fotografie di Bravi, Lotti, Meazza, Pontiggia, Uboldi.

La mostra è a ingresso libero e gratuito, negli orari d’apertura degli uffici; e sarà fruibile fino al 4 gennaio 2019. Saranno organizzate visite guidate a tema.