Auto fuori strada, sbatte contro le rocce e si ribalta

Incidente stradale all’ora di pranzo nella zona di Ascona.

Oggi poco dopo le 12.30 a Ronco sopra Ascona, una 59enne automobilista svizzera domiciliata nella regione stava circolando sulla strada cantonale in direzione di Brissago.

Giunta in territorio di Porto Ronco, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo, urtando contro la parete rocciosa e finendo capovolta sul tetto.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Ascona sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure alla 59enne l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale. A detta dei medici la donna avrebbe riportato leggere ferite.