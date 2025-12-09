Tragedia sul Lago Maggiore: 78enne trovata senza vita dopo ore di ricerche ad Ascona

Una giornata di ricerche si è tragicamente conclusa nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre 2025, quando il corpo senza vita di una donna è stato recuperato nelle acque del Lago Maggiore.

Poco prima delle 10.30, la Polizia cantonale ha ricevuto una segnalazione alla Centrale comune d’allarme (Cecal) riguardo alla scomparsa di una donna nella zona del bagno pubblico di Ascona. Sul posto sono immediatamente intervenuti agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia comunale di Ascona, avviando le operazioni di ricerca lungo la riva e in acqua.

Le speranze si sono però affievolite con il passare delle ore. Intorno alle 15.30, infatti, il cadavere della donna — una 78enne cittadina germanica domiciliata nel Locarnese — è stato avvistato presso il Porto patriziale di Ascona.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe annegata durante una nuotata nel Lago Maggiore. Le cause esatte della tragedia rimangono da chiarire e saranno accertate nell’ambito dell’inchiesta avviata dalle autorità competenti.

L’episodio ha profondamente colpito la comunità locale in una giornata che si è trasformata in dramma nel cuore del Verbano.