Autoveicoli per diversamente abili Olmedo Spa

Olmedo Spa è una realtà imprenditoriale italiana operante nel settore delle modifiche su veicoli pensati per il trasporto dei soggetti diversamente abili. Si tratta di una società diventata ormai un rilevante punto di riferimento per chi è affetto da menomazioni agli arti superiori e inferiori, per quanti cercano soluzioni che agevolino il caricamento delle carrozzine e per tutti coloro che desiderano acquistare mezzi opportunamente allestiti per il trasporto dei disabili nel pieno rispetto della normativa vigente.

Allestimento veicoli per disabili

Numerose soluzioni per ogni esigenza

Olmedo Spa, nasce ufficialmente nel 1951 a Reggio Emilia sotto la direzione di Olmedo Quintavalli. Grazie alla lunga esperienza alle spalle e all’espansione avvenuta nel tempo, la società è attualmente leader nel segmento delle trasformazioni dei veicoli per il trasporto dei disabili. Olmedo, infatti, è presente in Italia con sedi produttive, commerciali e numerosi punti assistenza che garantiscono una completa e capillare copertura territoriale per offrire il massimo supporto alla clientela.

Come noto il trasporto dei disabili richiede mezzi idonei, tecnicamente allestiti e adattati a seconda della patologia. Nello specifico, le modifiche che vengono apportate da Olmedo Spa si risolvono nell’aggiunta di accessori specifici e commisurati alla ridotta capacità motoria dell’interessato. Gli ausili auto per disabili spaziano dalle monoleve, agli interventi sui pedali, fino ad arrivare alla frizione automatica per disabili e alle varianti di pulsantiere.

Non mancano, inoltre, mezzi allestiti per il trasporto familiare e collettivo che permettono di facilitare il caricamento delle carrozzine con il minimo sforzo. Si pensi, a questo proposito, ai sollevatori elettro-idraulici, al flex floor, alle auto con pedana per disabili, con pedana sollevatrice, con l’abbassamento del pianale e a tutti gli adattamenti che si estendono alla carrozzeria, quali sedili girevoli, sportelli scorrevoli e molto altro.

Si ricorda che gli adattamenti operati sul mezzo devono risultare sulla carta di circolazione, sia nel caso di modifiche riguardanti i comandi di guida, che quelli che interessano la carrozzeria. Inoltre, la carta di circolazione deve riportare anche quei riferimenti all’assetto del mezzo che sono relativi alla predisposizione interna, ovvero quelli che consentono al disabile di accedervi, nella qualità di guidatore o di trasportato.

Olmedo Spa opera nel pieno rispetto della legislatura vigente disponendo di un sistema della gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001-2008, della gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001-2004, assicurando altresì elevati standard di qualità e tutela dell’ambiente per quanto concerne i processi di produzione.

La gamma degli allestimenti per disabili

Il vasto assortimento disponibile

Tutte le soluzioni proposte al pubblico si contraddistinguono per la funzionalità, il basso impatto ambientale, la sicurezza, nonché la cura estetica dei dettagli. Olmedo Spa è in grado di rispondere appieno alle esigenze di una clientela fortemente diversificata, offrendo allestimenti per uso privato e collettivo su mezzi delle migliori case automobilistiche.

Fiat, Iveco, Peugeot, Renault, Dacia, Mercedes, Citroen, Volkswagen, Ford e Opel sono i marchi trattati da Olmedo. Si precisa, inoltre, che i numeri dei prodotti di gamma è in continua crescita e include anche autoemoteche, linee grand hotel, transfert vip, mini camper, safety bus, ambulanze e veicoli sanitari.

In particolare, i clienti finali possono disporre di autovetture per trasporto disabili:

In pronta consegna;

Nuove;

Usate;

A noleggio.

Si precisa che le vetture per disabili usate sono garantite e revisionate dalla stessa società Olmedo per garantire la massima conformità, sicurezza e qualità. I clienti possono spaziare su macchine per trasporto dei diversamente abili dal prezzo competitivo come Renault Kangoo per disabili, Peugeot partner per disabili, Dacia Dokker per disabili, Fiat Doblo per disabili, furgoni per disabili, fiat Ducato disabili e molto altro.

Infine, si rammenda l’agevolazione iva auto disabili e gli altri vantaggi fiscali previsti dalla legge riguardanti l’acquisto delle autovetture per il trasporto disabili, quali la detrazione ai fini Irpef, l’esenzione del bollo e dell’imposta di trascrizione per il passaggio della proprietà. Lo staff di Olmedo Spa , altamente specializzato e selezionato, è sempre pronto a fornire ogni informazione tecnica, nonché a supportare durante la scelta d’acquisto, consigliando l’auto per trasporto disabili più consona alle necessità specifiche.