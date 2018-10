Il “Bosco in Città” cresce in piazza Repubblica

C’è persino una intera segheria mobile a “Il Bosco in Città”, la manifestazione con i boscaioli e gli imprenditori agroforestali organizzata da Coldiretti nella centralissima piazza della Repubblica a Varese.

Galleria fotografica Bosco in città 4 di 35

La segheria, e gli operatori che colpiscono l’attenzione di grandi e piccini, tra le altre cose, danno nuova vita ai tronchi di piante danneggiate e altrimenti irrecuperabili, facendoli diventare panchine e gufi ornamentali con l’aiuto di seghe elettriche anche grandissime.

Ma tra loro ci sono anche i tree-climber che mostrano il loro lavoro direttamente sul fusto, i castanicoltori che mostrano le castagne del nuovo raccolto, i falconieri che hanno portato, per la gioia dei bambini, i falchi per fare dimostrazioni di volo ma anche i misteriosissimi e quasi ipnotici gufi, con i loro movimenti lenti e a scatto.

Molto interessanti le mostre come quella micologica “Conoscere il mondo dei funghi“: dal “vivo” tutti i funghi con nome e tasso di pericolosità, per non correre brutti rischi nel coglierli, con gli esperti della società micologica pronti a dare ulteriori ragguagli.

Dello stesso tenore anche la mostra pomologica “Agricoltura con gli alberi”, con decine e decine di varietà di mele, anche meno note o ormai poco visibili.

In mostra anche il mondo delle api e del miele, con laboratorio dal vivo a cura del consorzio miele varesino, e il lavoro della Protezione Civile per proteggere i boschi del circondario, come è successo nello spaventoso incendio di parco campo dei Fiori

Per tutta la giornata anche il mercatino di Campagna Amica, con protagonisti miele, succhi di mirtillo, confetture, castagne, formaggi e i prodotti a filiera corta del Varesotto e delle Prealpi, mentre il Consorzio Castanicoltori si è preoccupato di garantire una castagnata per tutto il giorno.

E, per i più piccoli, un tuffo tra i covoni di fieno: con diverse attività didattiche che vedono protagonisti il bosco e la natura. I laboratori sono anche a cura de “Il Ponte del Sorriso” Onlus, che riceverà in cambio un gufo intagliato, per adornare il giardino dei bimbi ricoverati.