Bpm Sport Management, Champions League più vicina

La Busto Bpm Sport Management vince 10-4 in Francia nella vasca dello Strasburgo la gara d’andata del round 3 di Len Champions League e ipoteca la qualificazione alla stagione regolare della massima competizione europea.

Per completare l’opera però servirà ora ripetersi mercoledì 10 ottobre, quando alle ore 19.30 le due squadre si ritroveranno a Busto Arsizio nella piscina Manara per la gara di ritorno di questo round 3 (ingresso gratuito).

Il trascinatore dei mastini è Luongo che, ancora una volta, sfodera una prestazione superlativa e dopo i 2 gol in 3 minuti rifilati al Terrassa nella seconda gara del round 2, torna protagonista, con il capitano della formazione bustocca che firma 5 reti.

Ad aprire le marcature però è Di Somma che piazza l’1-0, imitato due minuti più tardi proprio da Luongo. I francesi accusano il colpo mentre i mastini affondano il coltello nella piaga con Di Somma che si ripete e poi con Bruni che firma il poker ospite. Il 5-0 dopo 4’ di secondo tempo è opera di Fondelli, poi Bratic prova a riportare in partita i suoi, ma è tutto inutile perché il sette di Baldineti non è in vena di far sconti e la doppietta di Luongo mette il risultato in cassaforte.

Bratic e Markovic in poco meno di un minuto provano a mettere i brividi ai bustocchi, ma è tutto inutile ed è ancora capitan Luongo a gonfiare altre due volte la porta avversaria per il 10-4 che vale mezza qualificazione. Mercoledì alla piscina Manara si dovrà completare fare la storia.

Marco Baldineti, allenatore della Busto Bpm Sport Management: «È andata alla grande, proprio bene bene. Quando si vince così sembra sempre che gli avversari siano inferiori, ma questa squadra ha battuto il Terrazza in casa ed è una buona formazione. Sono contento perché questa partita ci permette di essere all’80% in Champions League, dove speriamo di poterci andare a sedere con le grandi di questo sport. La chiave della vittoria sono stati i primi 2 tempi con una difesa fortissima che ci ha poi permesso di forzare i contropiedi di Luongo, che in quel tipo di situazioni è incontenibile. Bravi comunque tutti i difensori e Lazovic. Siamo anche contenti del fatto che ci sia venuto a trovare il presidente Tosi con sua moglie e non possiamo che ringraziarli, perché ci hanno dato una grande carica e soprattutto ci ha fatto molto piacere. Ora mercoledì dovremo completare l’opera».