Len Champions League, la Bpm Sport Management pesca Strasburgo

Sono stati sorteggiati questa mattina a Nyon in Svizzera gli accoppiamenti per il terzo turno di Len Champions League. Dall’urna del sorteggio la Busto Bpm Sport Management ha pescato la formazione francese dello Strasburgo, che ieri aveva chiuso al secondo posto il girone C del secondo turno, disputato in Romania a Oradea, alla spalle dell’altra italiana An Brescia.

La gara d’andata della sfida alla formazione francese si giocherà in Francia il prossimo sabato 6 ottobre, mentre la sfida di ritorno è in programma per il 10 ottobre alla Piscina Manara di Busto Arsizio. Gli orari d’inizio gare saranno comunicati non appena disponibili. La formazione francese, prossima avversaria dei mastini, l’anno scorso ha chiuso al primo turno il suo cammino in Champions League facendosi subito eliminare dalla massima competizione europea. Quest’anno invece la compagine francese aveva chiuso al secondo posto il gruppo B nel primo turno di Len Champions League e poi, come detto, in seconda posizione anche il gruppo C di Oradea che è andato in archivio ieri. La squadra rispetto alla scorsa stagione ha perso Dragan Budjec, Koba Kintsurashvili, Pavo Markovic e Julien Offner. Da mercato estivo sono invece arrivati Pierre Frederic Vanpeperstraete (dal Marsiglia), Arnauld Jablonski (Arret), Pierre Chion (Givors) e Jean Baptiste Schmitt.

La doppia sfida tra Busto Bpm Sport Management e Strasburgo qualificherà la squadra vincitrice alla regular season di Len Champions League. La vincente sarà inserita nel gruppo insieme ai campioni in carica dell’Olympiacos (Gre), Spandau 04 (Ger), Mladost Zagabria (Cro), Szolnoki (Hun), Jug Dubrovnik (Cro), Waspo Hannover (Ger) e alla vincente del terzo turno gara D (CN Terrassa o AN Brescia). La formazione perdente invece disputerà i quarti di finale di Len Euro Cup.

Questi tutti gli accoppiamenti del terzo turno:

ANDATA 6 ottobre

GARA A: Vouliagmeni NC (Gre)- FTC Budapest (Hun)

GARA B: Jadran Herceg Novi (Mne)- Jadran Spalato (Cro)

GARA C: Team Strasbourg (Fra)- BPM SPORT MANAGEMENT (Ita)

GARA D: AN Brescia (Ita)-CN Terrassa (Esp)

RITORNO 10 ottobre

GARA A: FTC Budapest (Hun)-Vouliagmeni NC (Gre)

GARA B: Jadran Spalato (Cro)-Jadran Herceg Novi (Mne)

GARA C: BPM SPORT MANAGEMENT (Ita)-Team Strasbourg (Fra)

GARA D: CN Terrassa (Esp)-AN Brescia (Ita)

Group A: Pro Recco (ITA): CNA Barceloneta (ESP), ZF Eger (HUN), Dynamo Moscow (RUS), Steaua Bucharest (ROU), Crvena Zvezda (SRB), Qualifier A (Ftc Budapest-Vouliagmeni), Qualifier D (An Brescia-CN Terrassa).

Group B: Olympiacos Piraeus (GRE), Jug Dubrovnik (CRO), Szolnoki Dozsa (HUN), Spandau 04 (GER), Waspo Hannover (GER), Mladost Zagreb (CRO), Qualifier B (Jadran Herceg Novi-Jadran Spalato), Qualifier C (Busto Bpm Sport Management-Strasburgo).