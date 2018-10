Camminata solidale per ilSole

Sono stati 250 i saronnesi che domenica mattina hanno indossato la pettorina dell’iniziativa Belli come ilSole organizzata dall’onlus IlSole per raccogliere fondi per le proprie campagne, tra Asia ed Africa, a sostegno dei bimbi vittime di violenza.

Dalle 9,30, dopo qualche capriccio della pistola dello starter, i partecipanti sono partiti alla volta del parco Lura.

A correre e camminare lungo l’anello di 6 chilometri, che era possibile percorrere una volta o due, tante famiglie, tanti giovani e anche qualche appassionato di corsa come gli iscritti del Gap, dell’Avis, del gruppo saronnese “Forza Angelo”.

Grande festa all’arrivo con un momento conviviale preparato con il sostegno della Croce Rossa di Saronno. In piazza anche lo stand della radio comunitaria Radiorizzonti. «Vi ringraziamo della vostra partecipazione – ha spiegato il responsabile Andrea Moroni – che ci aiuta a dare un futuro a bimbi che a causa della violenza e della povertà non ne hanno più uno».