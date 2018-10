Castellanzese-Legnano, “vicine di casa” in vetta

Vola la Castellanzese, il Legnano non è da meno: la quinta giornata del campionato di Eccellenza vale la prima mini-fuga in avanti in un turno sfavorevole al Varese, sconfitto dall’ex fanalino di coda Castanese e ora in netto ritardo rispetto alla vetta.

Tutto facile a Ferrera Erbognone per i neroverdi di Castellanza che risolvono la pratica già nella prima frazione con due reti di un ispirato Dell’Aera intervallate dal “solito” timbro di Urso. La squadra di Fiorenzo Roncari centra la quarta vittoria in cinque gare e si candida a diventare la grande favorita al pari dei “vicini” di casa del Legnano.

Più sofferto il risultato per i lilla che però regolano la Sestese dei tanti ex nel match del “Mari” nonostante un rigore fallito. Andando con ordine: Legnano in vantaggio al 27′ con Crea, favorito da una sponda di Berberi. Quest’ultimo subito dopo fallisce il penalty (traversa) concesso per atterramento in area di Crea. La Sestese ha trovato il pari con Okaigni, grazie a un tiraccio rimbalzato improvvisamente davanti al portiere lilla Cotardo. Nella ripresa proprio Okaigni mette giù Crea: dal dischetto quest’ultimo – migliore in campo – non fallisce il 2-1.

Il turno odierno segnala lo stop sia del Busto 81 sia dell’Accademia Pavese. I bustocchi si fermano a Fenegrò, sconfitti 2-1 dalla reti di Tindo e di Anzano su rigore: inutile il penalty messo a segno da Palumbo. Finisce invece in goleada il pomeriggio della Varesina opposta – a Venegono Superiore – all’Accademia (che ha perso per infortunio Grossi dopo mezz’ora): partita a lungo sullo 0-0 sbloccato allo scadere del primo tempo da un colpo di testa di Boni. Nella ripresa un gran gol di Cargiolli mette al sicuro il risultato, poi nel finale le firme di Broggi (dopo traversa di Franzese) e dello stesso Franzese valgono il 4-0 per i rossoblu, in pieno rilancio.

Risale anche il Verbano che sfrutta il momento d’oro di Filippo Vezzi che dopo la tripletta alla Sestese segna due gol in trasferta al Città di Vigevano. Pavesi avanti con Chiaia, ma punteggio ribaltato da Caldirola e appunto Vezzi. Chiaia non ci sta, pareggia di nuovo, ma Vezzi è implacabile e firma il 3-2 esterno dei rossoneri.

A chiudere la carrellata delle formazioni varesotte il ko interno della giovane Union Villa battuta 3-1 a Cassano dal Fenegrò. Partita indirizzata fin dal primo tempo con le reti siglate da Milazzo (su rigore) e Giugliano. Al 20′ della ripresa Casartelli ha spento le ultime speranze dei rossoblu, autori comunque del gol della bandiera con Augliera al 31′ della ripresa.

IL RIEPILOGO

CASTANESE – VARESE 1-0 (Colombo -r-)

VARESINA – ACCADEMIA PAVESE 4-0 (Boni, Cargiolli, Broggi, Franzese)

LEGNANO – SESTESE 2-1 (Crea, Okaigni, Crea – r)

FENEGRO‘ – BUSTO 81 2-1 (Tindo, Anzano – r – Palumbo – r)

VIGEVANO – VERBANO 2-3 (Chiaia, Caldirola, Vezzi, Chiaia, Vezzi)

UNION CASSANO – MARIANO 1-3 (Milazzo – r – Giugliano, Casartelli, Augliera)

FERRERA ERB. – CASTELLANZESE 0-3(Dell’Aera, Urso, Dell’Aera)

LA CLASSIFICA (dopo 5 giornate)

Legnano, CASTELLANZESE 13; BUSTO 81, Accademia Pavese 10; VERBANO, Ardor Lazzate, Mariano 9; VARESINA, SESTESE, Fenegrò, VARESE* 7; Alcione Milano 6; Castanese, UNION VILLA 3; Città di Vigevano 1; Ferrera Erbognone 0.

* Varese da -2