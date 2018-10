Varese, scivolone a Castano Primo

Il Varese trova a Castano Primo la tipica buccia di banana ed è protagonista di uno scivolone. La Castanese vince 1-0 grazie al rigore al 10’ del primo tempo realizzato da Colombo, capitano neroverde. I biancorossi ci hanno provato con il gioco, ma senza la dovuta cattiveria sotto porta, sbagliando tanto e non riuscendo a rimettere in piede la gara. Nella ripresa sono stati tante le azioni offensive dei biancorossi, ma è anche vero che i padroni di casa, con maggiore cattiveria, hanno rischiato di raddoppiare colpendo un palo con Colombo e una traversa con Perruna.

Per il Varese si tratta della seconda sconfitta in campionato dopo quella di Venegono Superiore. Ora ci sarà da valutare anche le condizioni di Simonetto, infortunatosi per una distorsione e uscito zoppicante dopo pochi minuti di partita. Se si trattasse di qualcosa di serio, sarebbe una brutta tegola per il reparto arretrato biancorosso, quello meno ricco di alternative per mister Domenicali.

FISCHIO D’INIZIO – Trasferta che – come è poi avvenuto – potrebbe nascondere insidie per il Varese in casa della Castanese, fanalino di coda senza punti in classifica. Mister Manuele Domenicali deve fare a meno degli infortunati Balzo e Marinali, ma recupera Simonetto al centro della difesa, dove agisce con Travaglini proteggendo il portiere Scapolo. Sulle fasce agiscono M’Zoughi a destra e Lonardi a sinistra, a centrocampo i mediani sono Etchegoyen e Gestra, mentre in avanti parte titolare come punta Silla sostenuto da Camara, Lercara e Piqueti. Un po’ di riposo per Scaramuzza. La Castanese guidata da Emiliano Palazzi si schiera con un 4-3-3 con Colombo punta centrale affiancato da Greco e Lopez Guerra. Parte dalla panchina l’ex Filomeno, arrivato in neroverde da pochi giorni.

IL PRIMO TEMPO – Parte forte il Varese, trascinato da Camara. Al 2’ il capitano serve in area Silla che controlla e calcia di punta, trovando però il palo; un minuto dopo Camara fa tutto da solo, provando il tiro che Ghirardelli para. Al 10’ però passa la Castanese su rigore. Lopez Guerra da sinistra mette in mezzo una palla bassa sulla quale Scapolo si lancia in tuffo, prendendo un po’ la sfera e un po’ la gamba di Colombo. L’arbitro fischia il penalty realizzato dallo stesso Colombo. La situazione dei biancorossi peggiora poco dopo quando Simonetto deve lasciare il campo per infortunio e mister Domenicali è obbligato a schierare una retroguardia giovanissima con Lonardi, M’Zoughi, Travaglini e Bianchi. Trovate le giuste misure però i biancorossi si lanciano alla ricerca del pari. Piqueti e Camara saltano sempre i propri diretti avversari ma peccano in concretezza. La prima frazione si chiude così ancora con la Castanese avanti, nonostante le tante occasioni create dai varesini.

LA RIPRESA – Domenicali inizia con due cambi: fuori Lercara e Silla, dentro Scaramuzza e Vegnaduzzo. Il Varese inizia ad attaccare provando a sfruttare il brio di Scaramuzza, ma la mira – o l’incisività – dei tiri biancorossi non riescono a trovare il punto del pari. L’allenatore biancorosso prova anche la carta Conti per Etchgoyen, ma al 19’ il Varese rischia di rimanere in dieci. Scapolo esce male su un lancio lungo avversario travolgendo Greco: l’arbitro lo grazie ammonendolo. Scaramuzza e Piqueti trovano la risposta dell’attento Ghirardelli, ma al 28’ Colombo colpisce il palo facendo venire i brividi ai biancorossi. I legni salvano il Varese anche al 36’ quando il neo entrato Perruna spreca l’assist dell’ottimo Colombo calciando sulla traversa. Nel finale i palloni lunghi dalla difesa biancorossa non sortiscono effetto, la difesa di casa si chiude a riccio e si porta a casa vittoria e tre punti.