Domenicali: «Bisogna essere più determinati»

Il Varese cade 1-0 in casa della Castanese. Una brutta sconfitta per i biancorossi, che non a Castano Primo conoscono così la seconda sconfitta stagionale. Al termine della gara l’allenatore biancorosso Manuele Domenicali analizza il ko: «Questo è il risultato del campo e dobbiamo accettarlo. Non siamo partiti benissimo, soprattutto sulla nostra fascia difensiva, da dove è arrivata l’occasione del rigore. L’arbitro ha concesso il penalty, che per me rimane molto dubbio. I ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo giocato con tanta intensità e poca lucidità; bisogna essere più determinati per segnare».

«Le scelte di formazione – spiega il mister difendendo la sua squadra – sono normali: Scaramuzza ha giocato sempre, oggi ho deciso di tenerlo fuori all’inizio. Le scelte ci stavano alla grande. Abbiamo questo problema: o facciamo 4 gol o niente, dobbiamo migliorare molto su questo aspetto. Dobbiamo inoltre avere più pazienza nel possesso palla, soprattutto quando ci troviamo sotto. Oggi abbiamo preso cattive decisioni».

Raggiante invece il tecnico della Castanese Emiliano Palazzi: «L’avevo preparata in questo modo, cercando di limitare Gestra e gli affondi sulle fasce. Il nostro campionato inizia oggi, con questa vittoria prestigiosa, la prima della stagione, ma anche perché nelle altre gare siamo stati sfortunati».

LE PAGELLE

SCAPOLO 5: Mezza colpa sul calcio di rigore, quando si butta troppo convinto di trovare la palla. Nella ripresa rischia il rosso per un brutto fallo su Greco

M’ZOUGHI 5,5: Inizia a destra, si deve adattare in mezzo, dove soffre l’esperienza di un volpone come Colombo

SIMONETTO s.v: Sfortunato a farsi male dopo pochi minuti

BIANCHI 5,5: In difesa si fa far fuori in un paio di circostanze pericolose, in avanti si vede poco

TRAVAGLINI 5,5: Ci mette fisico e voglia, ma gli manca l’esperienza

LONARDI 5,5: Difficile passare dalle sue parti, ma in fase offensiva sbaglia troppo

ETCHEGOYEN 5,5: Troppo compassato per una gara così tosta

Conti 5: Molto impreciso, non riesce a dare il cambio di passo sperato

GESTRA 5,5: Quando ha spazio prova a far girare la squadra, ma la Castanese gli lascia pochissimi spazi. Anche lui sbaglia un’occasione da gol importante

CAMARA 5,5: Parte con due accelerazioni brucianti, ma non riesce mai a dare concretezza alle

LERCARA 5: Non riesce a calarsi nella partita.

Scaramuzza 6: Ci prova, seppur con poca lucidità, ma almeno prova a portare concretezza alla manovra della squadra

PIQUETI 5: Discorso simile all’altra freccia africana: sembra poter spaccare tutto e invece si limita alla giocata fine a se stessa. Mezzo punto in meno perché ha sulla coscienza almeno due nitide palle gol (Mondoni s.v.)

SILLA 5.5: Lotta, corre, qualche buona sponda. Sfortunato sul palo dopo 2’.

Vegnaduzzo 5: Questa volta non riesce ad andare in gol. In tutto il secondo tempo tocca pochissimi palloni, un po’ perché non viene servito, un po’ perché si nasconde