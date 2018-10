Varese, lungo stop per Simonetto

Brutte notizie in casa Varese. L’infortunio alla caviglia di Matteo Simonetto è serio e il difensore sarà costretto a stare fuori almeno un mese.

Il giovane-esperto marcatore biancorosso, che sette giorni fa in Coppa Italia festeggiava con il gol la fascia di capitano al braccio, durante la gara di campionato in casa della Castanese – nell’azione che portato al rigore dei neroverdi, tra l’altro – ha riportato una distorsione alla caviglia.

Le speranze di un infortunio di poco conto sono state purtroppo fugate negli esami strumentali, e la conferma anche dal sito ufficiale della società, sul quale si legge “gli esami hanno riscontrato anche una infrazione ossea che complica la situazione e che costringerà il vice-capitano ad un lungo riposo forzato“.

Hanno invece ripreso regolarmente gli allenamenti con il gruppo il portiere Calandra e il difensore Balzo. Il reintegro dopo l’infortunio dell’ex Sondrio è un’ottima notizia per Domenicali, che era a corto di difensori dopo l’infortunio di Simonetto.

Per domenica sarà importante riavere Balzo a pieno ritmo, anche perché al “Franco Ossola” domenica (14 ottobre ore 15.30) arriverà il Fenegrò che in avanti può contare su due “volponi” come Pizzini e Anzano, oltre all’ex biancorosso Scapinello.