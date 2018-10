Tris al Telgate: il Varese avanza in Coppa Italia

Altro passo avanti del giovane Varese che doma senza problemi il Telgate e accede ai quarti di finale di Coppa. Allenamento positivo per la squadra di Domenicali che comanda la partita da cima a fondo davanti a 250 fedelissimi di Masnago, prima prendendo le misure agli avversari e poi perforandoli due volte a inizio ripresa. Gara “congelata” a quel punto e risultato arrotondato nel finale da Simonetto, che si aggiunge ai “soliti” Vegnaduzzo e Scaramuzza sul tabellino dei marcatori in rappresentanza di un reparto difensivo apparso solido così come quello offensivo.

Tutto semplice, visto da fuori, per il Varese: i bergamaschi hanno badato soprattutto a difendersi (negli ultimi minuti del primo tempo in undici nella propria trequarti) e ci sono riusciti fino a inizio ripresa. Poi la superiorità degli uomini di Domenicali – con gli esterni spesso imprendibili – ha fatto breccia sulle fasce e fatto crollare il castello messo in piedi da Forlani. E così per i biancorossi è maturato un altro risultato largo, l’ennesima vittoria in questo inizio di stagione (la sesta su sette gare ufficiali: unico stop a Venegono) che fa innalzare ulteriormente il morale a Masnago.

Dove tutti sono convinti di avere davanti a sé una stagione lunga e complicata, e per questo sono felici di affrontarla nel gruppo di testa in campionato e in posizione avanzata in coppa. Anche perché un attacco come quello di Domenicali è piuttosto raro a questi livelli, e quando spiega le ali diventa poderoso.

Nei quarti di finale, intanto, il Varese troverà di nuovo il Verbano, battuto (a fatica) all’esordio in campionato. Anche in questo frangente si giocherà al “Marvelli” di Besozzo giovedì 1 novembre. I rossoneri hanno inflitto il secondo 3-0 consecutivo alla Sestese (in casa dei biancoazzurri) nel giro di quattro giorni. Di nuovo Vezzi ad aprire le danze, poi due volte Caldirola per i besozzesi.

CALCIO D’INIZIO

Poco turnover in casa Varese dove rispetto a domenica scorsa ci sono poche variazioni: Bianchi torna titolare a sinistra, Camara lascia il posto a Piqueti mentre Vegnaduzzo inizia per la prima volta la partita dal 1′ minuto. Ospiti con il 4-4-2, modulo in cui Frassine e Catta agiscono in avanti. Circa 300 i presenti a Masnago per un match che vale il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza per quanto concerne la Lombardia.

IL PRIMO TEMPO

Varese a fare gioco, macinare angoli e “scaldare” il corpo dei difensori avversari, Telgate pronto soprattutto a difendersi – anche a rintanarsi nel caso – e in qualche occasione a cercare la ripartenza o il colpo a sorpresa. I primi 45′ di gioco scorrono in questo modo, con la squadra di Domenicali che si affida soprattutto al solito Scaramuzza per provare a scardinare la difesa beramasca, anche se poi di palloni giocabili per Vegnaduzzo non ce ne sono molti.

Piuttosto, qualche buona palla arriva a Lercara che agisce centralmente alle spalle dell’argentino: proprio Lercara è il giocatore che va più vicino al gol in tutta la prima frazione, al 33′, proprio su un’azione nata dal dribbling di Scaramuzza. Il numero 10 biancorosso sul secondo palo è bravo a colpire in acrobazia, ma a portiere battuto è l’esperto Facchinetti a salvare il Telgate.

Per il resto si segnalano alcuni interventi di Gherardi (incerto in avvio, poi più sicuro), non però particolarmente difficili. Solo su uno spunto di Piqueti nel finale di tempo il portiere bergamasco trova una parata coi fiocchi. Dall’altra parte invece Scapolo è poco operoso: una buona deviazione in avvio su colpo di testa di Frassine, e poi solo un paio di uscite di piedi/testa al limite dell’area (su una di queste ancora Facchinetti prova il capolavoro da metà campo: palla largamente sul fondo).

LA RIPRESA

Sette minuti ed è subito due a zero, per il Varese, rientrato in campo con i giusti colpi in canna. I gol, dunque: prima tocca Vegnaduzzo che è ancora nel posto giusto al momento giusto, subito dopo un miracolo di Gherardi su incornata di Travaglini. Poi è magnifica l’azione del raddoppio, creata con arte da Piqueti che semina la difesa prima di servire l’assist per Scaramuzza che da vicino non può sbagliare.

Avanti 2-0 il Varese è bravo a non cedere campo, fors’anche con la collaborazione del Telgate che comincia una lunga serie di sostituzioni che non cambiano le carte in tavola, anzi, forse tolgono coesione ai bergamaschi. Di fatto Scapolo non è mai impensierito, anche perché un Varese solido blocca spesso sul nascere le azioni avversarie.

Così i biancorossi non disdegnano le sortite offensive: dopo qualche azione finita non lontano dal gol, al 40′ ecco il tris. Fuori Piqueti tocca a Camara dribblare mezzo Telgate prima di inventare un bell’assist morbido sul secondo palo, dove Simonetto si coordina e scaraventa in rete al volo. Una chicca a completare una serata tranquilla e vincente.