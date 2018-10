Varese, attento alla Castanese

Il Varese viaggia bene, gioca un bel calcio e le due vittorie contro Union Villa e Telgate hanno annacquato la delusione della sconfitta contro la Varesina.

Domenica 7 ottobre (fischio d’inizio alle ore 15.30) i biancorossi affronteranno la trasferta di Castano Primo, che nasconde numerose insidie.

Qualche problema di formazione per mister Manuele Domenicali, che deve fare a meno del difensore Balzo e del centrocampista Marinali. In difesa c’è anche un dubbio legato a Simonetto, che ha riportato un risentimento muscolare alla coscia destra. Nel caso non dovesse farcela, al centro della retroguardia con Travaglini potrebbe trovare posto M’Zoughi, formando così un reparto giovanissimo, considerando che sulle fasce ci saranno Lonardi e il rientrante Bianchi.

A centrocampo vanno verso la conferma Gestra ed Etchegoyen, mentre in attacco potrebbe esserci qualche novità: chissà che “El Tanque” Vegnaduzzo, che arriva da due reti in due gare, non possa trovare posto tra i titolari.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato Domeincali nel corso della rifinitura del sabato – deve essere sempre quello di migliorarci. Pensiamo a quello che abbiamo sbagliato nelle gare precedenti e cerchiamo di correggere gli errori. Contro la Castanese non sarà una passeggiata; anche se ultima in classifica, non possiamo abbassare la guardia, altrimenti potremmo andare incontro a una figuraccia. Loro hanno tutte le motivazioni per sbloccare la classifica, ma noi ci siamo preparati bene».

Effettivamente la Castanese non ha iniziato bene il campionato. La squadra, guidata da Emiliano Palazzi, è ancora ferma a zero punti, anche se è sempre stata sconfitta con l’onore delle armi. In più bisogna evidenziare come nelle prime quattro giornate abbia affrontato tre delle quattro squadre che si dividono il primo posto: Legnano, Castellanzese e Busto 81.

