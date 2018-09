Il Varese cala il poker sull’Union Cassano

Poker servito per il Varese contro l’Union Villa e serenità ritrovata in casa biancorossa. In vantaggio subito grazie a un’autorete di Romano, la squadra di mister Domenicali sfiorano più volte il vantaggio, che arriva solo al 27’ della ripresa con Scaramuzza, prima di dilagare grazie a Travaglini e Vegnaduzzo, che entra e segna. Bene il Varese, meno i cassanesi che subiscono troppo il gioco di Camarà e compagni e non riescono mai a rendersi pericolosi in tutto il match. Tra i varesini bene Scaramuzza, che con le sue accelerazioni squarcia la difesa avversaria, si regale un gol e un assist; ottimo esordio per M’Zoughi: corsa e carattere molto positivi.

FISCHIO D’INIZIO – Reduce dalla sconfitta in casa della Varesina, il Varese vuole reagire subito e al “Franco Ossola” ospita l’Union Villa di Cassano Magnago. Mister Manuele Domenicali deve fare a meno degli infortunati Calandra, Marinali e Balzo, oltre che dello squalificato Bianchi. Lo schema è sempre il 4-2-3-1 con Simonetto e Travaglini al centro della difesa davanti al portiere Scapolo. M’Zoughi e Lonardi sono i terzini, a centrocampo invece agiscono Gestra ed Etchegoyen; Silla è l’unica punta supportato da Camarà, Lercara e Scaramuzza. Parte dalla panchina Piqueti. Gara speciale per l’allenatore dell’Union Villa Gianluca Antonelli, che ha passato molti anni nel settore giovanile biancorosso, arrivando fino alla Primavera. Cassanesi in campo con il 4-3-1-2 con Lagotana alle spalle di Fusco e Pizzato.

IL PRIMO TEMPO – Il Varese sblocca subito la sfida, ma l’Union gli dà una mano: al 3’ Scaramuzza va via a sinistra, palla in mezzo e sfortunata deviazione nelle propria porta di Romano. Biancorossi che non mollano e chiudono in difesa i cassanesi, che mostrano faticano a tenere il passo degli avversari. Al 24’ Gestra su azione d’angolo colpisce con un destro potente la traversa, al 39’ Camarà ci prova in rovesciata mandando alto di poco. Il dominio del Varese è netto, ma i biancorossi non riescono a raddoppiare prima della fine del primo tempo: all’intervallo è 1-0.

LA RIPRESA – L’Union Cassano cambia due elementi: dentro Testori e Clemente per Lagotana e Rigoni, ma la gara non cambia padrone. Il Varese si lancia subito in attacco e costruisce tanto, senza però riuscire a raddoppiare. Al 9’ Scaramuzza imbuca bene per il taglio di Lercara, che prova il tocco morbido mandando di poco a lato. Al 14’ è M’Zoughi a calciare sul fondo di un soffio su affondo e assist di Camara, mentre al 17’ è bravo Rota a parare a terra il sinistro di Silla, poi sostituito da Vegnaduzzo. Varese impreciso anche al 21’ quando Camarà manda alto dopo l’appoggio di petto dell’attaccante argentino. Al 27’ arriva finalmente il 2-0: Gestra calcia dalla bandierina, batti e ribatti in area risolto da Scaramuzza che mette in rete con un destro preciso. Da lì in poi il Varese dilaga: il 3-0 arriva al 29’, sempre su azione d’angolo, con Travaglini – anche se il Cassano si è lamentato per una carica sul portiere che ci poteva stare – mentre il poker lo firma Vegnaduzzo al 40’, depositando in rete l’assist al bacio di Scaramuzza.

TABELLINO Varese – Union Villa 4-0 (1-0) Marcatori: al 3’ pt autorete Romano (UV), al 27’ st Scaramuzza (V), al 29’ st Travaglini (V), al 39’ st Vegnaduzzo (V). Varese (4-2-3-1): Scapolo; M’Zoughi, Simonetto, Travaglini, Lonardi (dal 42’ st Mauro); Gestra, Etchegoyen (dal 37’ st Conti); Camara, Lercara (dal 27’ st Piqueti), Scaramuzza (dal 40’ st Mondoni); Silla (dal 18’ st Vegnaduzzo). A disposizione: Porro, Mauro, Magoga, Moceri. All.: Domenicali. Union Villa (4-3-1-2): Rota; Savoldi (dal 15’ st Ferrari), Lora (dal 44’ st Guarda), Romano, Paroni; Scaccabarozzi, Augliera, Rigoni (dal 1’ st Clemente); Lagotana (dal 1’ st Testori); Fusco, Pizzato (dal 15’ st Ceci). A disposizione: Seitaj, Vesco, Pecchia, Clemente, Shala. All.: Antonelli. Arbitro: sig. Casali di Crema (Ferrara e Fusco). Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni; Calci d’angolo 10-1; Ammoniti: Scapolo per il Varese; Lora, Paroni, Romano per l’Union Villa. Recupero: 0’ + 4’. Spettatori: 700 circa.

Risultati: Busto 81 – Castanese 2-0; Mariano – Varesina 3-1; Sestese – Verbano 0-3; Acc. Pavese – Vigevano 3-2; Ardor Lazzate – Ferrera Erbognone 5-1; Castellanzese – Fenegrò 4-1; Legnano – Alcione 4-0; Varese – Union Villa 4-0.

CLASSIFICA: Legnano, Castellanzese, Busto 81, Acc. Pavese 10; Varese, Sestese 7; Verbano, Ardor Lazzate, Alcione, Mariano 6; Varesina, Fenegrò 4; Union Villa 3; Vigevano 1; Castanese, Ferrera Erbognone 0.