Settimana di Coppa Italia, il Varese non riposa

La bella vittoria sull’Union Villa deve essere messa alle spalle in fretta.

Guarda avanti in Varese, che non si ferma e riprende subito gli allenamenti in vista della gara di Coppa Italia di Eccellenza in programma mercoledì 3 ottobre alle ore 20.30 al “Franco Ossola” contro il Telgate.

Proprio per questo i biancorossi hanno ripreso oggi gli allenamenti a Varesello, senza concedersi il giorno di riposo.

Questo il programma settimanale:

Lunedì 1 Ottobre ore 15:30 allenamento a Varesello

Martedì 2 Ottobre ore 15:30 rifinitura a Varesello

Mercoledì 3 Ottobre ore 20:30 allo stadio Ossola gara valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia Varese-Telgate

Giovedì 4 Ottobre ore 15:30 allenamento a Varesello

Venerdì 5 Ottobre ore 15:30 allenamento a Varesello

Sabato 6 Ottobre ore 10:00 rifinitura a Varesello

Domenica 7 Ottobre ore 15:30 allo stadio di Castano Primo, gara valida per la 5^ giornata del Campionato di Eccellenza Girone A Castanese-Varese

La gara di Coppa Italia di mercoledì non è compresa nell’abbonamento stagionale.

I tagliandi avranno questi prezzi: