Coppa Italia felice per Verbano e Sestese

Mercoledì di Coppa Italia per l’Eccellenza, che si prepara alla prima di campionato. La competizione dilettanti è stata utile per capire lo stato di forma delle varie squadre. Bene il Varese, che ottiene la seconda vittoria contro il Calvairate, passano il turno anche Verbano e Sestese.

I rossoneri festeggiano a Besozzo grazie al 3-0 sul Codogno e chiudono il girone a punteggio pieno. Il Varese – primo avversario del campionato – è avvertito.

Alla Sestese basta invece lo 0-0 del “Milano” contro la Romanese per passare il turno con 4 punti. Brividi nel finale per un calcio di rigore fallito dai bergamaschi.

Eliminata invece la Varesina che, a riposo dopo aver già giocato le due sfide, vede passare il turno al Telgate, vittorioso anche contro il Luisiana 5-3. Bergamaschi che saranno il prossimo avversario del Varese.

Già fuori l’Union Villa Cassano e la Castellanzese, il Busto 81 ottiene un altro 0-0 contro la Bedizzolese e non passa agli ottavi.

La Castanese, dopo la vittoria all’esordio, perde 3-1 in casa contro il Breno e abbandona la competizione.

Beffa per il Legnano, che viene raggiunto da un calcio di rigore al 90’ al “Mari” dalla CasateseRogoredo e non riesce a qualificarsi per il turno successivo. L’1-1 infatti non basta ai lilla dopo il 3-3 sul campo della Governolese.