Camara mette il turbo, il Varese passa il turno

Idrissa Camara è l’uomo in più del Varese, che sul campo di Vimodrone batte 2-1 la Calvairate e stacca il pass per il secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Primo, piccolo obiettivo messo in tasca per la squadra di Domenicali che ha vinto il proprio gruppo con due vittorie in altrettante partite, 5 reti fatte e una sola subita, quella di stasera a tempo scaduto e su rigore.

I biancorossi hanno disputato una gara piuttosto solida, illuminata intorno alla mezz’ora del primo tempo da due reti in pochi minuti del giocatore di maggior spessore tra quelli oggi a disposizione di Manuele Domenicali. Il guineiano (foto in alto con Fabrizio Berni), che ha rinunciato alla chiamata in nazionale (dove invece è andato il connazionale e compagno di squadra Piqueti) si è confermato arma in più per la squadra bosina, infilando il portiere Casanova al 28′ con una punizione mancina forte e precisa, solo sfiorata dall’estremo difensore, e al 30′ con un tiro-cross teso (dopo una percussione in fascia destra) che trova una deviazione decisiva. In precedenza era toccato a Scapolo mettersi in mostra con una parata importante su Senesi, quando il risultato era ancora sullo 0-0.

Nella ripresa poche emozioni, ancora con Camara tra i più vivaci. Solo nel finale la Calvairate ha aumentato la pressione trovando a tempo praticamente scaduto un rigore – fallo di Lonardi su Invernizzi – trasformato con freddezza dall’attaccante milanese, subentrato a Senesi.

Nel complesso per il Varese si è trattato di una partita piuttosto tranquilla: a Lercara e soci bastava un punto per qualificarsi al secondo turno di Coppa (ai biancorossi toccherà il Telgate, che ha vinto il raggruppamento della Varesina), e invece è arrivato un successo meritato in vista dell’esordio di domenica prossima in campionato. E chissà che in campo non possa esserci anche il centravanti argentino Matias Vegnaduzzo, a un passo dalla firma con il Varese. Attenzione però che a Besozzo non stanno con le mani in mano: il Verbano infatti ha ribadito la propria superiorità nel gironcino di Coppa Italia travolgendo 3-0 il Codogno allo stadio “Marvelli”: di Verde, Oldrini e Lo Vergine le reti rossonere, antipasto di un derbyno dai contorni assai interessanti.

CALVAIRATE – VARESE 1-2 (0-2) MARCATORI: Camara (V) al 28′ pt e al 30′ pt; Invernizzi (C) rig. al 48′ st CALVAIRATE: Casanova, Paloschi, Paduano, Conte, Cutolo, Manzoni, Zappettini, Stefania (Barazzetta), Senesi (Invernizzi), Cisa (Quiriconi), Marcial (Verri). All. Baldissin. A disp.: Ciaralli, Corti, Franchini, Bianchini, Visigalli.

VARESE (4-2-3-1): Scapolo; Lonardi, Travaglini, Simonetto, Bianchi; Marinali (Conti), Gestra; Camara, Lercara (Moceri), Scaramuzza (Mondoni); Silla (Mauro). All. Domenicali. A disp.: Porro, M’Zoughi, Magoga.

ARBITRO: Sangalli di Treviglio (Tinelli e Vitali).

GIRONE 3

Classifica finale: VARESE 6; Cazzagobornato 3; Calvairate 0

LE ALTRE

Detto del Verbano, oltre al Varese passa il turno anche la Sestese anche se i biancoazzurri non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro la Romanese. Beffa invece per il Legnano che al “Mari” è stato acciuffato ed eliminato all’89’ dalla Casateserogoredo a causa di un gol di Cazzaniga. Inutile quindi il vantaggio lilla con Berberi. Fuori anche il Busto 81 che cercava la vittoria e invece, al “Chinetti” ha pareggiato 0-0 con la Bedizzolese. E anche il risultato di Telgate-Luisiana (4-2) ha estromesso dalla Coppa la Varesina per la quale c’era una flebile speranza di passaggio del turno. Anche se in casa rossoblu c’è attesa per il verdetto sui ripescaggi in Serie D.