I Gorillas sfidano i Rams: in palio l’accesso ai playoff

Partita che vale una stagione, quella di domenica 26 aprile sul campo di Vimodrone: i Gorillas Varese sfidano in trasferta i Rams Milano (ore 15, centro sportivo di via Pio La Torre) in un match cruciale per qualificarsi ai playoff della 9FL, il terzo torneo nazionale per importanza che si disputa con 9 giocatori in campo.

La formazione biancorossa, guidata dal coach americano Will Gaines, su gioca tutto in questo incontro: i Gorillas hanno disputato fino a ora tre partite, due delle quali vinte, e sono terzi nel Girone A alle spalle di Blitz Cirié e Wolverines Piacenza, entrambe con un record di 3-1. Vincere consentirebbe ai varesini (che hanno perso di pochissimo con gli emiliani e vinto con i piemontesi) di raggiungere i rivali in classifica. (Foto Giorgio Bottoli)

I Rams hanno un record negativo, 1-3, ma nella gara di andata al Jungle Field “Nicolò De Peverelli”, i milanesi hanno dato filo da torcere ai Gorillas fino ai tempi supplementari, in una partita combattutissima risolta solo all’ultimo respiro in favore dei padroni di casa (28-26). Sarà quindi fondamentale, per i biancorossi, mantenere la massima concentrazione e scendere in campo in modo determinato per centrare l’obiettivo.

Prosegue inoltre anche l’attività del settore giovanile di flag football. La formazione Under 17 osserverà un turno di riposo dopo il bowl disputato proprio a Vimodrone, dove i giovani Gorillas hanno affrontato un weekend complicato, uscendo sconfitti proprio contro i Rams Milano e cedendo di misura, per un solo punto, anche contro i Frogs Legnano.

Sarà invece un fine settimana di gara per l’Under 15, impegnata sabato mattina a Concorezzo contro i pari età dei Daemons e degli Skorpions, in un’altra tappa importante del loro percorso di crescita.

9FL – GIRONE A

CLASSIFICA: Blitz Cirié, Wolverines Piacenza 3-1 (.750); Gorillas VARESE 2-1 (.666); Rams Milano 1-3 (.250); Rebels Lugano 0-3 (.000)