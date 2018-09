Le incredibili statistiche di Leonardo Pavoletti

A Varese lo conosciamo bene e, forse, certi numeri fanno meno impressione rispetto a quella che suscitano nei tifosi imparziali. Le statistiche legate alle reti di testa segnate da Leonardo Pavoletti però sono davvero incredibili.

Il centravanti livornese (oggi al Cagliari) nella sua stagione in biancorosso in Serie B (2013/14) realizzò 24 gol, quattro delle quali nelle due gare di playout contro il Novara, costretto alla retrocessione proprio dalle prodezze dell’allora numero 14, decisivo tanto al “Silvio Piola” quanto al “Franco Ossola”.

Con il Varese però, Pavoletti – pur eccellendo nel gioco aereo – era davvero un’arma totale all’interno dell’area di rigore come testimonia questo nostro articolo (QUI) scritto quando aveva segnato “appena” 11 gol, cinque dei quali in incornata.

Dal suo approdo in Serie A in avanti invece il bomber toscano ha progressivamente aumentato la percentuale delle sue reti di testa e, a partire dal 2014/15 è stato il giocatore che ha segnato di più di testa dopo – badate bene – Cristiano Ronaldo e Olivier Giroud. Con la differenza che l’incidenza dei gol del “Pavoloso” (un termine che oggi usano in tanti ma che, probabilmente, utilizzammo per la prima volta proprio su VareseNews) è ben più alta rispetto al portoghese e al francese.

«Pavoletti ha segnato 37 gol in Serie A e, di questi, 17 sono arrivati di testa, quindi il 46%, quasi la metà. Per dire, Icardi – un altro centravanti fenomenale di testa – ha segnato gli stessi gol grazie al proprio gioco aereo (17) ma su un totale di 113: quindi il 15%. Cristiano Ronaldo dal 2009/10 ha segnato 71 gol di testa, ma su 425: il 16% circa. Se facciamo partire il conto di Pavoletti dalla stagione 2016/17 i numeri diventano quasi preoccupanti: il centravanti ha segnato 12 gol su 16 di testa, il 75% del totale».

I dati sono stati pubblicati da un interessante e approfondito articolo, pubblicato oggi dalla rivista online “L’Ultimo Uomo” e scritto dal caporedattore Emanuele Atturo. Il giornalista romano analizza, con l’ausilio di una serie di filmati, una serie di reti aeree di Pavoletti (scelte “solo” tra quelle realizzati in A, quindi niente Varese) a dimostrazione di come il bomber livornese sia uno dei massimi specialisti in Europa nell’arte del gol di testa. E pure uno degli ultimi rimasti.