Varese, ecco bomber Vegnaduzzo

Dopo sedici ore di viaggio, una sola di sonno, in volo da Buenos Aires a Malpensa, con tanto di scalo a Madrid, Matias Vegnaduzzo ha raggiunto Varese dove ha siglato l’accordo con la società biancorossa.

L’attaccante argentino, 35 anni il prossimo 5 ottobre, si è messo subito a disposizione di mister Manuele Domenicali che dovrà decidere se lanciarlo subito in campo all’esordio di campionato domenica (9 settembre) contro il Verbano.

«Da giorni ero in contatto con la società; quando mi hanno citato Varese non ci ho pensato tanto e ho accettato», sono state queste le prime parole di Vegnaduzzo appena arrivato al centro allenamenti biancorosso.

«Darò tutto quello che posso – prosegue il bomber nato a San Isidro –, cercando di vincere tutte le partite, ma con la squadra, da soli non si fa niente. Questo è il mio modo di giocare: do tutto in campo, anche il sangue se serve, pur di ottenere i tre punti e portare in alto la società».

Parole decise e precise, sperando che anche in campo Vegnaduzzo possa dare lo stesso supporto al Varese.