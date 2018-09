Il Varese cerca in Coppa la rincorsa per il campionato

Basta un pareggio, ma una vittoria sarebbe senz’altro più corroborante: il Varese torna in campo nella serata di mercoledì 5 settembre (ore 20,30) per la seconda partita ufficiale della propria stagione e ha un obiettivo ben chiaro, ovvero superare il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza.

I biancorossi saranno impegnati a Vimodrone, periferia Nord-Est di Milano, sul campo della Calvairate in quello che sarà l’ultimo match del girone a tre squadre che comprende anche il Cazzagobornato. Domenica scorsa i bresciani hanno battuto i milanesi con il punteggio di 5-3 (Senesi, Visigalli e Barazzetta i marcatori della Calvairate), appaiando così i biancorossi in testa alla classifica. Ma, appunto, alla squadra di Domenicali basterà un punto per accedere al turno successivo.

Il tecnico biancorosso dovrà cambiare qualche pedina rispetto al match con il Cazzagobornato ma ha i giocatori per evitare problemi. In particolare, saranno fuori uso il portiere Calandra e il centrale Balzo, infortunati, ma al loro posto ci dovrebbero essere Scapolo e il giovane Travaglini. Possibile l’ingresso dal primo minuto di Scaramuzza mentre Silla dovrebbe nuovamente iniziare nel ruolo di titolare.

Girone 3

Varese – Cazzagobornato 2-0

Cazzagobornato – Calvariate 5-3

da giocare: Calvairate – Varese

Classifica: VARESE e Cazzagobornato 3; Calvairate 0.

Il test di Vimodrone è molto importante in vista di domenica prossima, 9 settembre, data dell’esordio in campionato. Il Varese giocherà a Besozzo sul campo del Verbano (anche i rossoneri puntano a passare il turno: decisivo il match interno con il codogno con i besozzesi grandi favoriti) e vuole arrivare al match della “Bombonera” con il rodaggio concluso e senza intoppi.

PIQUETI IN NAZIONALE

Intanto a Masnago si è festeggiata una convocazione in una nazionale maggiore, notizia decisamente inusuale per un club di Eccellenza: come previsto, il c.t. della Guinea-Bissau ha chiamato Piqueti per il match del 7 settembre a Maputo contro il Mozambico, valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Invito esteso all’altro guineiano biancorosso, Idrissa Camara, che però ha declinato e resterà a Varese, scendendo in campo a Vimodrone. Piqueti tornerà a disposizione l’11 settembre, in tempo per preparare il match del 16 con il Vigevano. Sempre che per allora arrivi il transfert (suo e dell’argentino Etchegoyen).

COPPA ITALIA: LA SITUAZIONE

Gir. 1 – Verbano (3 p.ti): ha vinto all’esordio, ospita il Codogno (20,30) a quota 0.

Gir. 2 – Sestese (3 p.ti): ha vinto all’esordio, ospita la Romanese (20,30) a quota 0.

Gir. 4 – Varesina (3 p.ti): una sconfitta e una vittoria. Passa se il Luisiana batte il Telgate con uno o due gol di scarto.

Gir. 5 – Union Villa (0 p.ti): due sconfitte, è eliminata.

Gir. 6 – Busto 81 (1 p.to): se batte la Bedizzolese (a Solbiate, 20,30), supera il turno.

Gir. 10 – Legnano (1 p.to): passa se batte il CasateRogoredo al “Mari” (20,30).

Gir. 12 – Castellanzese (1 p.to): un pari e un ko. È fuori.