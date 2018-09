Varese in Eccellenza, abbonamenti con lo sconto

Le speranze del Varese di partecipare al campionato di Serie D attraverso il ripescaggio sono ormai quasi definitivamente tramontate – lo dice la società stessa che pure aveva provato a lungo a percorrere questa strada – e così i prezzi degli abbonamenti saranno più bassi per assistere alle partite del torneo di Eccellenza.

Uno “sconto” che giustamente non peserà sulle tasche degli abbonati che hanno già sottoscritto la tessera, i quali saranno rimborsati della differenza. La decisione è arrivata dai vertici del Calcio Varese che aprirà la sede di via Mercantini 15 fin da oggi (lunedì 3 settembre), e con orario piuttosto ampio, per consentire ai tifosi di acquistare il proprio tagliando di ingresso stagionale.

LE TARIFFE

Confermata la suddivisione delle zone dello stadio di Masnago, quindi anche l’apertura della Curva Nord. Di seguito i nuovi prezzi per gli abbonamenti e – tra parentesi – quello dei biglietti per la singola partita.

ABBONAMENTO INTERO

Tribunissima: 300 € (25 €)

Tribuna centrale: 190 € (15 €)

Tribuna laterale: 150 € (12 €)

Distinti: 70 € (8 €)

Curva Nord: 35 € (5 €)

RIDOTTO (over 65, donne e ragazzi dai 12 ai 18 anni*)

Tribuna centrale: 150 € (12 €)

Tribuna laterale: 110 € (10 €)

Distinti: 56 € (6 €)

Curva Nord: 28 € (4 €)

* L’ingresso alle partite del Varese è gratuito per gli under 12 e per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni che si presentano allo stadio con un gadget ufficiale del Calcio Varese della stagione in corso.

GLI ORARI

L’ufficio abbonamenti si trova nella nuova sede biancorossa di via Mercantini 15 e resterà aperto dal lunedì al venerdì (16-18,30) e al sabato (10-12). Negli stessi orari è possibile ottenere il rimborso per gli abbonati che hanno già pagato con i vecchi prezzi.