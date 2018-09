Domenicali: «Abbiamo dominato la gara»

Tutto facile per il Varese contro l’Union Cassano e anche mister Manuele Domenicali si lascia andare a commenti molto positivi: «Abbiamo fatto gol subito su una bella azione con la deviazione di un avversario, poi abbiamo fatto fatica a raddoppiare pur creando tantissimo. Queste situazioni possono diventare pericolose, invece trovato il secondo gol è andato tutto liscio. Partita dominata dall’inizio alla fine. Quella contro la Varesina è stata una sconfitta che ci ha fatto riflettere. Abbiamo ancora tanti margini di miglioramento sotto il punto di vista del gioco e della personalità. La nostra è una continua ricerca di miglioramenti per arrivare a essere una squadra che sappia stare in campo sotto tutti gli aspetti. Silla ha dato un grande apporto ai suoi compagni con il dinamismo, M’Zoughi ha fatto un grande esordio, anche a livello difensivo è stato molto attento e ha spinto tanto».

Matias Etchegoyen è stato il fulcro della manovra biancorossa: «Abbiamo fatto una buona partita, come avevamo preparato in settimana. Sappiamo di essere una grande squadre e per questo dobbiamo vincerle sempre. Mi manca un po’ il ritmo partita, ma mi sono sentito a io agio in campo. Sono un centrocampista che recupera palla e voglio fare bene il primo passaggio. Sono molto felice di essere qua: mi piace la squadra, la tifoseria e l’obiettivo della società».

Roberto Scaramuzza è stato anche oggi il migliore in campo: «Abbiamo fatto un’ottima partita tutti quanti, portando a casa i tre punti. Settimana scorsa abbiamo perso pur facendo bene, oggi non potevamo sbagliare. Abbiamo formato un grandissimo gruppo, anche in campo ci aiutiamo spesso e come ci chiede il mister, ci mettiamo tanto sacrificio. Dedico il gol alla società, ai tifosi, alla mia famiglia e soprattutto a mio papà che da lassù mi guarda e protegge».

Gianluca Antonelli, grande ex, non cerca scusanti: «niente da dire: il Varese ha meritato di vincere e noi abbiamo commesso troppi errori. Bisogna dire bravi ai nostri avversari, hanno giocato su un’intensità diversa. Prendere gol sulla prima azione non aiuta, ma bisogna reagire. Dobbiamo avere la mentalità per fare meglio. Nel primo tempo siamo rimasti in partita, nella ripresa invece abbiamo subito. Mi spiace per il gol preso su calcio d’angolo sul primo palo, i miei ragazzi lo sanno che su quelle cose vado in bestia. Tornare qua è bello, ritrovare le persone che conosco bene è la cosa più positiva della giornata».

PAGELLE

SCAPOLO 6: Poco impegnato, ma bene sulle due uscite alte

M’ZOUGHI 7: Prima da titolare, promosso a pieni voti. Copre bene e spinge fino alla fine

SIMONETTO 7: Non si passa da lui. Un po’ di spada, un po’ di fioretto, la prende sempre

TRAVAGLINI 7: Tanto fisico, un po’ di esuberanza. Si regala anche il gol

LONARDI 7: Anche a sinistra non si scompone, copre quando deve, spinge quando può (Mauro s.v.)

GESTRA 7: La squadra gira anche senza trovare il gol, grandi meriti a lui

ETCHEGOYEN 7: Con Gestra si dividono bene il possesso palla, utile anche in fase di interdizione (Conti s.v.)

CAMARA 6,5: Accelera e spacca la difesa avversaria, ma risulta impreciso. Pelo nell’uovo

LERCARA 6,5: Lotta, si sacrifica e corre tanto. Sfortunato nel tocco morbido di sinistro che lambisce il palo

Piqueti 6,5: Qualche bella accelerazione e un paio di occasioni che poteva sfruttare meglio

SCARAMUZZA 7,5: Una freccia imprendibile per la difesa dell’Union Villa, anche se il gol lo trova su azione d’angolo (Mondoni s.v.)

SILLA 6,5: Tantissima corsa e un ottimo spirito di sacrificio. Peccato per quell’occasione sprecata nella ripresa

Vegnaduzzo 6,5: Entra e segna, nient’altro da dire