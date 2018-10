Colombo: “Il primo passo per migliorare l’Ondoli”

«Lo spostamento dell’Ospedale di Angera sotto la competenza dell’Asst dei Sette Laghi di Varese è un successo che abbiamo ottenuto in tempi molto veloci. Dimostrazione che l’ascolto del territorio e l’impegno fa parte del dna degli amministratori eletti nella Lega». Così Marco Colombo, Consigliere regionale della Lega, sulla modifica della Legge 23, approvata ieri mattina dalla Giunta di Regione Lombardia, che interessa la struttura sanitaria in provincia di Varese.

«Fin dal primo momento, dopo il mio insediamento al Pirellone – spiega Marco Colombo – ho subito sollecitato sulla questione il Presidente Attilio Fontana, l’Assessore Giulio Gallera e il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali Emanuele Monti, che ringrazio per l’impegno che ha messo attraverso i lavori della sua Commissione. Si sono dimostrati immediatamente tutti attenti e sensibili nei confronti delle esigenze emerse dalle famiglie del territorio».

«Il mio impegno a favore dell’Ospedale di Angera – continua Colombo – era iniziato da subito, nel momento in cui si erano presentate le criticità, come Sindaco di Sesto Calende, carica ricoperta fino a pochi mesi fa, e come componente del Piano di zona dell’area. Avevamo fatto diversi incontri finalizzati ad ottenere lo spostamento di competenza dell’ospedale, obiettivo raggiunto con l’avvio dell’iter in Regione Lombardia. Tutti i livelli istituzionali hanno ben compreso che il caso di Angera rappresenta una priorità, di conseguenza gli è stata data giustamente priorità. Questo è solo l’inizio – conclude l’esponente della Lega – da adesso si va avanti a lavorare per migliorare sempre di più l’ospedale, implementare i servizi e le prestazioni a favore dei nostri Cittadini».