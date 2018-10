Comitato d’accoglienza per le ragazze del volley

Galleria fotografica Rientrano dal Giappone le vice campionesse mondiali di pallavolo 4 di 5

Striscioni, bandiere, canti e ringraziamenti. Tantissime persone hanno accolto le vice campionesse del mondo di pallavolo rientrate questo pomeriggio alle 18.30 a Malpensa.

Una passerella per ringraziare chi, in questi giorni, è riuscito a conquistare i cuori di tantissimi sportivi e non che si sono incollati allo schermo per seguire i magistrali colpi di queste ragazze chiamate anche dal Presidente della repubblica mattonella al Quirinale.

In prima fila tante ragazzini, chi in divisa chi con la maglia dell’Italia, per salutare i nuovi idoli, le eroine da imitare.

(foto e video di Roberto Gernetti)