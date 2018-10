Croce Rossa, pronta la maxi pizzoccherata

«Abbiamo ordinato ben 30 chili di pasta per pizzoccheri che verranno cucinati dal nostro Chef Simone che è cuoco nonché volontario di Croce Rossa che con la sua passione e buona volontà si offre di cucinare per noi».

Ecco un piccolo “dietro le quinte” offerto dai volontari della Croce ROssa Italiana di Varese che hanno già fatto partire il conto alla rovescia per la mega pizzoccherata in programma per sabato prossimo, 6 ottobre.

«Ai pizzoccheri si aggiunge un succulento antipasto con torte salate fatte in casa dalle nostre volontarie Cri così come il ricco buffet di dolci. Avremo inoltre un assaggio di formaggi esclusivi gentilmente offerti come ogni anno dalla Ditta Mantegazza Formaggi. La serata sarà allietata da una divertente tombola con ben 25 premi molto simpatici», dicono dalla sede di via Dunant.

Lo scopo della serata sarà quello di raccogliere fondi per le attività socio assistenziali.



«Qui di seguito alcune delle nostre attività che si vanno ad aggiungere al continuo servizio di emergenza-urgenza con le nostre ambulanze:

– servizio di assistenza sociale ai favore dei soggetti più vulnerabili (es. assistenza senza tetto soprattutto nel periodo invernale).

– distribuzione di generi alimentari a favore delle famiglie in difficoltà.

– distribuzione di buoni pasto a favore delle famiglie con figli in età scolare bisognose (Croce Rossa Varese dispone di una mensa a servizio della cittadinanza)

– servizio di emergenza psicologica.

– attività gruppo giovani Croce Rossa.

– e molte altre ancora….»