Dipingi una zucca “da urlo”

Laboratorio gratuito “da urlo!” sabato 27 ottobre dalle ore 11 all’Agricola di Varese che invita i bambini a dipingere una zucca da paura con l’aiuto di una pittrice professionista, a disposizione dei piccoli artisti.

Per partecipare al laboratorio è necessario registrarsi sul sito e tutto l’occorrente verrà fornito al momento. Prima di iniziare ciascun bambino potrà scegliere la zucca che preferisce tra quelle in negozio e, dopo averla acquistata, potrà passare all’azione!

Si richiede il rispetto degli orari indicati: compatibilmente con l’affluenza, l’artista si adopererà per seguire al meglio tutti i partecipanti.

Iscrizioni aperte fino alle ore 18 di venerdì 26 Ottobre.

L’Agricola è in via Pisna 1. Per maggiori informazioni scrivere a info@agricolashop.it oppure telefonare allo 0332/320788.