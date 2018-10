Disaronno quest\'anno veste Trussardi

Svelata il look 2018 per la bottiglia quadrata più famosa del mondo: per le feste di fine anno 2018 Disaronno torna a stupire con una nuova limited edition: “Disaronno Wears Trussardi”, scegliendo il brand del lifestyle italiano per vestire ancora una volta la sua inconfondibile bottiglia.

Tradizione, innovazione ed eleganza italiana sono alcuni dei valori che uniscono i due brand. Valori che prendono forma nella limited edition dove la texture tipica Trussardi si fonde con il monogramma del Levriero e l’inconfondibile forma della bottiglia Disaronno, mentre pennellate fucsia, verdi, azzurre incorniciano la celebre etichetta. Per un risultato moderno e contemporaneo.

“La limited edition rappresenta da anni un momento clou per la visibilità del nostro marchio”, commenta Augusto Reina, amministratore delegato di Illva Saronno Holding. “Disaronno è apprezzato in tutto il mondo come un simbolo dell’italian style e siamo orgogliosi di presentarci quest’anno con una veste particolarmente raffinata ed elegante che riflette pienamente il nostro animo contemporaneo”.

“La storia di Trussardi è fatta di innovazione, scoperta, contaminazione. Vestire l’iconica bottiglia Disaronno, oltre a consolidare il legame fra due aziende che rappresentano l’italianità nel mondo, va a sottolineare ancora una volta che Trussardi continua ad essere un brand lifestyle a 360 gradi” replica Tomaso Trussardi, amministratore delegato dell’omonima azienda. Oltre alla classica bottiglia, la limited edition Disaronno Wears Trussardi è disponibile in due diverse imperdibili confezioni mignon, ciascuna composta da tre deliziose bottiglie in formato mini, variopinte, tutte da collezionare.