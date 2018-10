Domenicali si gode i suoi giovani: “Hanno fatto benissimo”

I due tecnici di Varese e Fenegrò, Manuele Domenicali e Simone Broccanello, e il match winner dell’incontro Matias Vegnaduzzo sono i tre ospiti della sala stampa del “Franco Ossola” dopo l’1-0 con cui i biancorossi hanno sconfitto gli ospiti.

DOMENICALI 1

«Il Varese è un po’ sempre in emergenza perché ci sono molte assenze, però i ragazzi che hanno giocato hanno fatto molto molto molto bene. Sono contento di questa prestazione al di là dal risultato che è importante: arrivavamo da una brutta sconfitta, ci siamo rifatti contro una delle favorite, squadra organizzata e molto forte fisicamente».

DOMENICALI 2

«Abbiamo finito la partita con 10 under in campo, tutti a parte Gestra. Questo è un gruppo che ogni giorno si impegna e lavora duro, che sta migliorando tanto con il passare del tempo. Poi è chiaro che abbiamo bisogno anche di quelli che ci sono fuori. La difesa era giovanissima e non ha concesso nulla ai quotati attaccanti avversari e si poteva anche finire 3-0 per noi. Arriviamo spesso in area ma sbagliamo troppo: qui dobbiamo migliorare».

BROCCANELLO 1

«Quella di oggi è stata una partita equilibrata come mi aspettavo, e spesso e volentieri in questo tipo di gare bisogna sfruttare le poche occasioni che si creano. Il Varese ha segnato subito e da lì si è costruito il resto del match».

DOMENICALI 3

«La presenza di Vegnaduzzo è fondamentale: ne parlava ieri Mancini sulla nazionale. Nel calcio si può giocare in tanti modi, compreso il cosiddetto falso nueve ma quando hai un attaccante forte là davanti, è meglio averlo. Siamo una squadra che produce molto, avere un Vegnaduzzo che finalizza è importante. Ma anche gli altri devono provare a segnare, sia provando da fuori, sia diventando più cattivi sottoporta».

BROCCANELLO 2

«Era il Varese che mi aspettavo, avevamo preparato la partita per restare il più possibile attaccati ai loro esterni che sono le armi migliori del Varese ma sul gol abbiamo sbagliato qualcosa. In avvio abbiamo faticato un po’ su Camara che è un ottimo giocatore e ci può stare. Poi però è stata una partita equilibrata».

VEGNADUZZO 1

«Per fortuna l’istinto del gol ce l’ho: provo sempre a essere laddove c’è la palla anche se la cosa più importante sono i tre punti per il gruppo. Abbiamo dimostrato che ci siamo, che non abbiamo mollato dopo la sconfitta di domenica scorsa ma ci siamo messi al lavoro per battere un’avversaria ottima come quella di oggi».

BROCCANELLO 3

«Stiamo zoppicando perché abbiamo diverse problematiche che abbiamo analizzato e individuato. Però abbiamo incontrato quasi tutte le grandi del girone, ci manca solo la Varesina, e visto che non siamo al 100% ogni tanto paghiamo dazio. Non siamo gli unici però… Abbiamo pagato qualche episodio come a Legnano quando alla fine siamo stati raggiunti solo da un’autorete».

VEGNADUZZO 2

«Non conto i miei gol, spero di farne il più possibile e la dedica è sempre per mia moglie e le mie bimbe che sono rimaste in Argentina: loro mi danno forza. Sono il più vecchio ma non importa, quello che conta è correre e vincere tutti insieme. Potevamo chiudere prima la partita, è vero, e dovremo lavorare su quello. Però ci siamo difesi bene, senza allungarci. Personalmente mi sento bene dal punto di vista fisico, anche se devo continuare a lavorare per dare sempre qualcosa in più».